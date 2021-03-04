عبير موسي تتهم الغنوشي بالسعي إلى فرض تشكيل المحكمة الدستورية لغايات سياسية

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الخميس، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالسعي إلى فرض تشكيل المحكمة الدستورية لغايات سياسية، رغم اعتراض خلية الأزمة البرلمانية منذ أيام.

وقالت عبير موسي، إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حاول في اجتماع مكتب البرلمان تمرير فصل يتصل بمراجعة قوانين المحكمة الدستورية، رغم عدم تضمينه في جدول أعمال الاجتماع.

وأكدت موسي، أن اجتماعا جرى منذ أيام، لخلية الأزمة البرلمانية، عبّرت فيه الأغلبية عن رفضها تحديد جلسة لاستكمال أعضاء المحكمة الدستورية بشكل متسرع، كما رفضت المرور إلى تعديل القوانين المتصلة بالمحكمة دون إحراز توافقات بشأن ضمان استقلالية المحكمة الدستورية.

وتأتي تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، بعد تصاعد الدعوات من قبل قيادات في حركة النهضة، لتسريع تشكيل المحكمة الدستورية.

وتتهم المعارضة البرلمانية في تونس حركة النهضة وحلفاءها الداعمين للحكومة، بالتخطيط لتعزيز موقعهم في المشهد السياسي، مقابل إضعاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من خلال اعتماد المحكمة الدستورية.

والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا، تتشكل من 12 عضوا، ينتخب ثلثهم في البرلمان، فيما يعين الباقون مناصفة بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، وكان من المقرر تشكيلها قبل عام 2015، غير أن البرلمان فشل في انتخاب ثلث الأعضاء.

وبحسب المادة 118 من الدستور، تختص المحكمة الدستورية باتخاذ قرارات بشأن دستورية القوانين، وبعزل رئيس الجمهورية من مهامه إذا قام بخرق الدستور، علاوة على البت في النزاعات بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة.