الأمم المتحدة تعلن وصول فريق مراقبة وقف إطلاق النار إلى ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، وصول فريق مراقبين إلى ليبيا؛ لمراقبة وقف إطلاق النار الدائم الموقع بين أطراف النزاع الليبي، خلال المباحثات العسكرية في 23 أكتوبر الماضي، بين الجيش و حكومة الوفاق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عبر موقعها الرسمي يوم الخميس، إن ارسال الفريق ”جاء وفقا لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره الصادر في 29 ديسمبر 2020، وبعد طلب مجلس الأمن في 4 فبراير، بضرورة إرسال مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا“.

ووفق البيان فإن الفريق الدولي ”يساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها“.

وسيعمل الفريق أيضا بحسب البيان ”على تهيئة المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن“.

كما سيقوم برفع تقريره الخاص بالنتائج التي توصل إليها، إلى المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد منسق البعثة “ بحسب ما جاء في البيان.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الليبي المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، اتفاق وقف إطلاق نار دائم، وذلك بعد ساعات من اتفاق الفرقاء الممثلين للمسار السياسي خلال محادثات في تونس على وضع خريطة طريق تنتهي بانتخابات خلال 18 شهرا.