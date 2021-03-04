الأردن يفتتح قنصلية عامة بمدينة العيون في الصحراء الغربية

افتتح الأردن، اليوم الخميس، قنصلية عامة له بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“.



وحضر أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني إلى جانب نظيره المغربي ناصر أبوريطة، حفل افتتاح القنصلية بالعيون.

وفتحت دول عربية وأفريقية في مدينة العيون قنصليات لها؛ دعما لموقف المغرب الداعي لضم أقاليم الصحراء إلى سيادته.

وتؤكد الرباط على أن مقاربة فتح القنصليات بإقليم الصحراء، تندرج في إطار التوجه الذي يعمل عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، والمتمثل في التأكيد على مغربية الصحراء، بالقول والفعل والعمل الدبلوماسي.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتصر الرباط على أحقيتها بإقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة ”البوليساريو“، والتي تصفها المملكة بـ“الانفصالية“، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.