المغرب.. "العدالة والتنمية" الخاسر الأبرز من اعتماد "القاسم الانتخابي"

وجد حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في المغرب، نفسه معزولاً وسط المشهد السياسي في البلاد، وذلك عندما صادقت ”لجنة الداخلية“ بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، أمس الأربعاء، على تعديل ”القاسم الانتخابي“، استعداداً للاستحقاقات النيابية المقررة الصيف المقبل.

و“القاسم الانتخابي“ عملية تقنية حساسة يتم على أساسها توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بالمملكة.

وباستثناء حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم، صوّتت جل الأحزاب الممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة) على تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو معمول به حالياً في البلاد.

ويخشى الحزب الحاكم من أن تفضي مراجعة طريقة حساب القاسم الانتخابي، التي تحظى بموافقة أغلب الأحزاب، إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كون الطريقة الجديدة تعتمد على نمط جديد وهو استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.

وأما الطريقة المعمول بها حالياً، فيتم من خلالها استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد البرلمانية.

ووفق سياسيين مغاربة، فإن تغيير ”القاسم الانتخابي“ سيمنع حدوث أي احتكار للعملية الانتخابية التي يستفيد منها بالدرجة الأولى حزب ”العدالة والتنمية“، كما سيسمح بتقوية التعددية السياسية وضمان العدالة الانتخابية.

وفي تعليقه على ما وقع في قبة البرلمان، عبّر مصطفى إبراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب ”العدالة والتنمية“ بمجلس النواب، عن أسفه الشديد للتعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي، الذي صادقت عليه ”لجنة الداخلية“ بالأغلبية، معتبراً أن هذا التعديل ”مس خطير بالديمقراطية في المغرب، وسابقة في المشهد السياسي بالمملكة“.

وذكر إبراهيمي في تصريح لموقع حزبه، أن هذا التعديل يمس بمبدأ المنافسة بين الأحزاب والمترشحين، فضلا عن تضمنه لخرق واضح للدستور، حيث يؤكد الأخير أن الانتخابات هي تعبير عن إرادة الأمة، وبهذا التعديل – كما يردف المتحدث ذاته – لن يتحقق هذا التمثيل الوارد في النص الدستوري.

ويرى مراقبون أن حزب ”العدالة والتنمية“ هو المستفيد من الوضع الذي كان قائما لأن 10% من المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة لم يكن يستحقها، وذلك بفضل القاسم الانتخابي المعمول به حالياً.

في المقابل فإن الاعتماد على الطريقة الجديدة، القائمة على استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية، سوف يضيع على الحزب الحاكم حوالي 40 مقعداً.