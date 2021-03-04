"ميديابارت" الفرنسي يكشف عن تقديم دبيبة 1.5 مليون يورو لتولي رئاسة ليبيا

كشف موقع ”ميديابارت“ الفرنسي أن رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد دبيبة عرض على جماعات الضغط والوسطاء الفرنسيين مبلغ مليون ونصف مليون يورو، من أجل تولي منصب رئيس البلاد في عام 2018.

وقال الموقع في تقرير نشره أمس الأربعاء إن الدبلوماسية الفرنسية والإليزيه حاولا آنذاك أن يكونا ”في قلب اللعبة“، وأن الصفقة طرحت في المنتدى العالمي من أجل السلام في 7 و 8 يونيو / حزيران 2018 بحضور هيرفي مورين، رئيس منطقة نورماندي والوزراء السابقين جان بيير رافاران وهوبرت فيدرين والسفير الروسي السابق في فرنسا ألكسندر أورلوف، وكان السادس في المجموعة عبد الحميد دبيبة، وقدم مداخلة في المنتدى.

المتحدث المجهول

بعد أقل من 3 سنوات، وتحديدا في 5 فبراير 2021، تم انتخاب المتحدث المجهول -كما يصفه التقرير – في ذلك الوقت، رئيسا لوزراء ليبيا من قبل هيئة مكونة من خمسة وسبعين ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة التي قادت عملية السلام دون النجاح في إعادة توحيد بلد أنهكه عقد من الحروب.

وكشف تحقيق للأمم المتحدة بعد انتخاب دبيبة بثلاثة أسابيع أن رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار دُفعت لثلاثة مشاركين على الأقل مقابل تعهد بالتصويت لرجل الأعمال الليبي رئيس الحكومة الجديد.

وفي يونيو 2018 لم يخف عبدالحميد دبيبة طموحاته عندما حشد في نورماندي لعقد مائدة مستديرة حول بلاده جنبا إلى جنب مع المستشار السابق والوزير في عهد جاك شيراك، فريديريك دي سان سيرنين والباحثة المختصة بليبيا ماري فيتزجيرالد، وقال إنه يحلم بأن يكون رئيسا لليبيا لا أكثر ولا أقل، وهو يستعد ليكون مرشحا.

ولتسويق صورته دوليا وكسب التأييد، يستهدف دبيبة بشكل خاص فرنسا التي يرى أنها ضرورية بالنظر إلى طبقتها السياسية وصناع القرار الاقتصادي فيها، بحسب التقرير.

ودبيبة رجل أعمال ليبي يمثل أحد أثرياء مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدينة في البلاد، وتقع في مفترق طرق تجاري بين البحر الأبيض المتوسط والصحراء.

ويقول تقرير الموقع الفرنسي: ”يحلم دبيبة أن يكون رئيس ليبيا في نفس اللحظة التي يحلم فيها إيمانويل ماكرون أن يكون قائد المصالحة في ليبيا“.

هل يفقد دبيبة منصبه؟

لكن التقرير يشير إلى أن شرعية دبيبة الذي يُتوقع أن يشكل حكومة ويعرضها على البرلمان لمنح الثقة، أصبحت موضع شك جاد بسبب شكوك حول رشاوى تصل إلى 200 ألف يورو. ومن المتوقع أن تأتي نتائج تحقيق الأمم المتحدة في 15 مارس.

ويذهب التقرير إلى أبعد من ذلك إذ يقول إن شائعات الفساد التي تم تداولها منذ عدة أشهر والتي أجبرت الأمم المتحدة على إرسال خبراء، وإن صحت، فهي ضربة قوية لمنظمة الأمم المتحدة التي تجد نفسها عالقة في معضلة ”التخلي عن تدريب حكومة مؤقتة يجب أن تؤدي إلى انتخابات في 24 ديسمبر، وإعلان بطلان ترشيح دبيبة، وتعيين باشاغا رئيسا للوزراء بدلاً من ذلك، أو الحكم على الأدلة غير الكافية والاستمرار في مسار فوضوي بالفعل“.

وبتاريخ 29 مايو 2018 أعلن الرئيس الفرنسي وسط ضجة كبيرة، عن اتفاقية باريس التاريخية التي سقطت منذ ذلك الحين، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 ديسمبر / كانون الأول 2018 في ليبيا بعد أن نجح في الجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الأزمة السياسية الليبية في باريس تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن البلاد انقسمت بين قطبين للسلطة في الشرق والغرب ومجموعات من الميليشيات.