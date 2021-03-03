الدبيبة يحذر من "صفحات مزيفة" باسمه على فيسبوك

حذر رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، يوم الأربعاء، من أن هناك عدة صفحات مزيفة على منصة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تدّعي أنها تمثله.

وقال الدبيبة في تغريدة على ”تويتر“، إن عدة صفحات خرجت، خلال الأسابيع الماضية، تدعي أنها تمثل رئيس الحكومة الليبية الجديدة.

وأرفق الدبيبة تغريدته برابط يحمل عنوان الصفحة التي تمثله على موقع ”فيسبوك“، قائلًا:“هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة التي تمثل المكتب الإعلامي الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تم إطلاقها فقط منذ يومين“.

وأضاف:“أرجو من كافة المواطنين والإعلاميين، الحذر من الصفحات المزيفة، التي تدّعي أنها تمثلني“.

أرجو من كافة المواطنين و السادة الإعلاميين الحذر من الصفحات المزيفة التي تدعي أنها تمثلني. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 3, 2021

https://t.co/CZqeRsmfmz هي الصفحة الرسمية والوحيدة التي تمثل المكتب الإعلامي الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ والتي تم إطلاقها فقط منذ يومين. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 3, 2021

تجدر الإشارة إلى أن هنالك عقبات واجهت تشكيل حكومة الدبيبة، ابتداءً من تعثر جلسة منحها الثقة بسبب انقسام مجلس النواب، إضافة إلى العدد الهائل من المتقدمين لمناصب وزارية في الحكومة، تجاوز العشرة آلاف ملف، فضلًا عن تجاذبات مصلحية بين عدة أطراف محلية ودولية.

وبحسب خبراء بالشأن الليبي، فإن هناك“جهات دولية ومحلية مؤثرة في المشهد الليبي، كانت وراء إعاقة الإعلان عن أسماء التشكيلة الحكومية“، واكتفى رئيسها عبدالحميد الدبيبة بالتصريح، بأنه سلّم البرلمان مقترحًا لهيكلة الحكومة دون أسماء.