عقيلة صالح: 120 برلمانيا أكدوا حضورهم جلسة منح الثقة للحكومة الليبية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أن جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ستعقد بموعدها المقترح في 8 مارس الجاري بمدينة سرت، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وقال المكتب في بيان صدر عنه: إن ”عقيلة صالح طمأن السفير الألماني أوليفر أوفتشا، خلال اجتماع بينهما عُقد بمدينة القبة شرقي البلاد، بأن الجلسة ستنعقد في سرت، وستشهد تزكية الحكومة بأغلبية مريحة“ مضيفًا: أن “ 120 نائبًا أكدوا حضورهم لجلسة منح الثقة“.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5″، أعلنت قبل أيام، جاهزية مدينة سرت لعقد جلسة مجلس النواب، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

يذكر أن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، أكد في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، الخميس الماضي، أنه تم مراعاة الكفاءات والتشاور مع الأطياف السياسية كافة، في تشكيل الحكومة التي قدّمها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فيما يشار إلى أن جلسة منح الثقة للحكومة حسب لائحة البرلمان، تحتاج لتصويت ما لا يقل عن 123 نائبًا، حتى يتم تمرير هذه الحكومة.

كان مقرر مجلس النواب الليبي النائب صالح قلمة، كشف أن آلية منح الثقة للحكومة الموحدة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ستكون بنظام القائمة الجماعية، وليس كل وزير على حدة.

وأضاف قلمة، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنه خلال جلسة منح الثقة، سيتعين على النواب ”إما منح الثقة للحكومة بالكامل أو رفضها بالكامل“، مشيرًا إلى أنه: ”في حال وجود تحفظ على أحد الوزراء سيلزم ذلك جمع 40 توقيعا للنواب كي يستبعد الوزير المستهدف من التشكيلة الحكومية“.