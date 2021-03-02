تقرير: شبهات فساد مالي تلاحق حركة النهضة التونسية

كشف تقرير محلي، وجود شبهات فساد، تلاحق حركة النهضة التونسية، بخصوص تسييرها المالي و الإداري.

وأورد تقرير صادر، الثلاثاء، في جريدة ”الصباح“ المحلية، أن قيادات منتسبة للتيار المناهض لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تقرّ بغياب الشفافية في المعاملات المالية للحزب.

وبحسب التقرير، فقد تجاوزت ميزانية حركة النهضة 2.3 مليون دينار، وهو ما يؤشر، وفق المصدر، على وجود مؤشرات قويّة داخل الحزب حول وجود فساد مالي واداري.

و نقل التقرير عن القيادي في حركة النهضة، عماد الحمامي، حديثه عما وصفه بـ“تنامي الانتهازية و الوصولية داخل حركة النهضة، وتكسّب قيادات قريبة من الغنوشي من ثروة الحركة.“

و اعتبر التقرير أن عودة ارتفاع الأصوات داخل النهضة للمطالبة بالشفافية المالية، وهي على أبواب مؤتمر الحادي عشر، تدعوها إلى الوضوح في الإجابة عن كل الأسئلة التي تطرح حول العلاقة بشبهات الفساد التي تحوم حولها، وحول علاقاتها الخارجية.

وسبق تصريح الحمامي، تأكيد القيادي المحسوب على مجموعة ”المائة“ التي تعارض ترشح الغنوشي لولاية أخرى على رأس الحركة، محمد بن سالم، أن“حركة النهضة طبّعت مع الفاسدين و الفساد“.

وكان الوزير السابق للحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو، قد اتهم، في ايلول/ سبتمبر من العام الجاري، بعد استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي، حركة النهضة، بامتلاك 4 قنوات تلفزيونية لا دخولات إشهارية لها.

وبحسب تقرير لمحكمة المحاسبات، صادر في العام 2018، تم رصد تبرعات مالية قيمتها 4 آلاف دولار، قدمتها شخصيات متعاطفة مع حركة النهضة تبيّن أنها لشخصيات متوفاة.