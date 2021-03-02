ليبيا.. "الرئاسي" و"الدبيبة" يطالبان بنشر التحقيق الأممي في مزاعم الرشى بملتقى الحوار

طالب المجلس الرئاسي الليبي الجديد ورئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق المتعلق بالفساد والرشى التي طالت ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء عن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي الجديد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن ”المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يطالبان لجنة الخبراء الأممية بنشر تحقيقها في مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار“، مضيفا أنهما ”يؤكدان التزامهما بتعهداتهما مكافحة الفساد ومحاربته بكافة الوسائل القانونية، وعدم السماح بتولي أي مسؤولية لكل من تورط في الفساد“.

وأكد الدبيبة والمجلس الرئاسي عدم سماحهما لمن وصفوهم بأنهم ”معرقلون“ باستغلال ”الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة“.

ويوم الأحد الماضي، نقلت وكالة ”فرانس برس“ بعضا مما قالت إنه تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تضمن نتائج تحقيق في المزاعم المتعلقة برشاوى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم في تونس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2020.

وتضمن التقرير، الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن خلال شهر آذار/مارس الجاري، أن اثنين من المشاركين عرضا خلال محادثات تونس للملتقى السياسي الليبي ”رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء“.

وجاء البيان بعد ساعات من بيان للبعثة الأممية في ليبيا، أكدت فيه أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة كيان مستقل ومنفصل تماما عنها، يقدم تقريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشددة على أنها ”لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير وبالتالي لا يمكنها التعليق عليه“.