وسط أنباء عن بدء مشاورات موسعة... هل ينجح الرئيس التونسي في إطلاق حوار شامل؟

أفادت أوساط مقرّبة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنّه بدأ مشاورات واسعة، لإطلاق حوار وطني شامل، وذلك عقب الصراعات السياسية التي شهدتها البلاد وانتقال الخلافات إلى الشارع.

وقال مصدر رئاسي لـ“إرم نيوز“ إنّ الرئاسة التونسية، تقود مساعي لوضع حدّ للأزمة السياسية المحتدمة، بعد أن بلغت التوتّرات مرحلة خطيرة باتت تهدّد استقرار البلاد، وبعد وصولها حافّة الإفلاس جرّاء استمرار الصراعات السياسية.

وأفاد المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويّته، أنّ رئيس البلاد، أجرى مشاورات مع عدد من المنظّمات الوطنيّة واستمع إلى رؤيتها لحلّ الأزمة.

في السياق، أكد عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، في تصريحات إذاعية أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد راغب في إطلاق حوار وطني لتجاوز الأزمات التي تمرّ بها البلاد، مضيفا أنّه يسعى إلى توسيع المشاورات حول هذا الحوار.

وأضاف إبراهيم بودربالة، عقب لقائه الرئيس التونسي أمس الاثنين، أنّ جلّ الأطراف السياسية و الاجتماعية، التي تدافع عن فكرة إجراء حوار وطني، تخشى من فرض جهات سياسية أخرى شروطا تعجيزية، من شأنها أن تنسف مبادرة الحوار، حسب تعبيره.

ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤهل للعب دور في حل الأزمات التي تمرّ بها البلاد عبر إطلاق حوار وطني شامل، إذا ما توافرت بعض العوامل، أهمها: تقديم تنازلات مشتركة بين الفاعلين السياسيين.

واعتبر المحلل السياسي رياض حيدوري أنّ المكانة الاعتبارية لرئيس الجمهورية، والدعم الشعبي الواسع الذي حصل عليه في الانتخابات الرئاسية يؤهلانه لقيادة مبادرة حوار تنهي الأزمة السياسية في تونس.

وأضاف حيدوري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن رئيس الجمهورية يعد أسمى من الصراعات السياسية والحزبية؛ لكونه رئيس كل التونسيين والساهر على وحدتهم، حسب بنود الدستور، وبالتالي فإنه أكثر الشخصيات التي لديها مشروعية المبادرة بالحلول.

ويرى حيدوري، أن الرئيس التونسي، كما استطاع جمع العديد من التيارات السياسية التي صوتت له في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في العام 2019، فإنه قادر على تجميع الأطراف السياسية على طاولة حوار واحدة، من أجل الخروج من الأزمة الشاملة التي تعيشها تونس.

وبدوره، يرى المحلل السياسي الصغير القيزاني أن الرئيس التونسي كان مقتنعا بضرورة تنفيذ المبادرة التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل ( أكبر منظمة نقابية) للحوار الوطني، غير أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي بإيعاز من حركة النهضة، قد أجّل تنفيذ تلك المبادرة.

وأكّد القيزاني، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن رئاسة الجمهورية ستقود حوارا مع الأطراف السياسية والاجتماعية التي تراها قادرة على صياغة الحلول التي تترقبها البلاد، لكونها منشغلة بتأثيرات الصراعات السياسية التي أثّرت بشكل كبير في الوضع الاقتصادي.

وبحسب القيزاني، فإن قيادة رئيس الجمهورية لحوار وطني شامل، ستقود إلى إصلاحات سياسية مهمة على غرار الاتفاق على تغيير النظامين الانتخابي والسياسي، وإلى صياغة برنامج اقتصادي واجتماعي تنفذه الحكومة.

في المقابل، استبعد الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي نجاح الرئيس التونسي في تنظيم حوار وطني شامل، مستندا في حكمه إلى تصريحات سابقة له، أكّد فيها أنه لن يتحاور مع الفاسدين.

واعتبر السعيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الرئيس التونسي يسعى إلى إقامة نظام مجالسي يحقق الديمقراطية المباشرة، وهو نظام يقوم على أنقاض نظام الأحزاب الحالي، وبالتالي فإن فكرة الحوار مناقضة لمشروع قيس سعيّد حسب تعبيره.

وبحسب السعيدي، فإن قبول الرئيس التونسي بالحوار مع حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يخططان إلى عزل رئيس الدولة، من شأنه أن يمس من شعبية قيس سعيد ويضرب مصداقيته.