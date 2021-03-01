مقرر البرلمان الليبي: التصويت على الحكومة سيكون بنظام "القائمة الجماعيّة"

كشف مقرر مجلس النواب الليبي النائب صالح قلمة أن آلية منح الثقة للحكومة الموحدة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ستكون بنظام القائمة الجماعية، وليس كل وزير على حدة، وأنّ مكان انعقاد جلسة منح الثقة لم يُحسم.

وأضاف قلمة، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنه خلال جلسة منح الثقة سيتعين على النواب ”إما منح الثقة للحكومة بالكامل أو رفضها بالكامل“، مشيرا إلى أنه ”في حال وجود تحفظ على أحد الوزراء سيلزم ذلك جمع 40 توقيعا للنواب كي يستبعد الوزير المستهدف من التشكيلة الحكومية ”.

وكشف صالح قلمة أن ”من بين المعايير توزيع الحقائب الوزارية على أقاليم ليبيا الثلاثة: برقة و طرابلس وفزان ”.

أمّا بخصوص الجلسة المرتقبة التي سيتم خلالها منح الثقة للحكومة الجديدة، قال مقرر مجلس النواب الليبي: إن ”الأمر لم يحسم بعد، وهناك مشاورات ستبدأ اليوم الثلاثاء لتحديد المكان“.

وتابع أنه ”وفقا للتطورات الأخيرة وفيما يخص جمع شمل النواب جميعا في جلسة واحدة، هناك مكانان مقترحان وهما إما طبرق أو سرت“، مشيرا إلى أن النواب سيناقشون رسالة اللجنة العسكرية (5+5 ) التي تنص على الترحيب بعقد الجلسة في مدينة سرت في ظل توافر المناخ الأمني المناسب لذلك.

والأحد، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المشكلة من عسكريين من الجيش وحكومة الوفاق جاهزية المدينة لعقد تلك الجلسة، لكن عضو اللجنة التابع لحكومة الوفاق محمد بوشحمه نشر قرارا مؤرخا بتاريخ قديم يؤكد فيه، دون الإشارة لرأي بقية اللجنة، بأن مدينة سرت ”غير جاهزة لاستقبال جلسة النواب الخاصة باعتماد الحكومة“.