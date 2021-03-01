الرئيس الجزائري "يعيد النظر" في تشكيلة سلطة الانتخابات‎

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيعيد النظر في التشكيلة الحالية لسلطة الانتخابات، بعد صدور قانون الانتخابات الجديد.

وأوضح شرفي أنه سيتم تعيين منسقين على رأس المحافظات العشر التي أعلن تبون إحداثها في خطابه الأخير.

وقال شرفي، لدى استقباله يوم الاثنين رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، إنه بعد صدور قانون الانتخابات فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيعيد النظر في تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا سيما أن المادة 201 من الدستور تنص على أنه ”يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاءها، لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد“.

وأشار شرفي إلى إمكانية عدم استمراره في مهامه على رأس سلطة الانتخابات، وأضاف أنه بالنسبة لتركيبة مجلس السلطة المستقلة للانتخابات فإن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، تشير في المادة 20 إلى أن المجلس ”يتشكل من عشرين عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لعهدة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد“، ويعد هذا المجلس ”فور تنصيبه“ نظامه الداخلي الذي ”ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة“ كما جاء في المادة 21.

وبعد ترقية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعشر مقاطعات إدارية إلى محافظات كاملة الصلاحيات، قال شرفي إنه سيعمل على تنصيب منسقين بالنيابة عن هذه المحافظات، وذلك إلى غاية تعيين منسقين نهائيين.

وأكد شرفي أنّ القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات سيصدر قريبا، وأشار إلى أنّ التحقيقات الإدارية والأمنية التي أجريت على أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محليا إجراء عادي ”لمنع تسرب المنتمين للأحزاب داخلها“.