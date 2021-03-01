بسبب "سوء تفاهمات عميقة".. المغرب يعلق التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط‎

أعلنت المغرب مساء اليوم الإثنين، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة.

وكشفت مراسلة صادرة عن وزارة الخارجية المغربية، أن المملكة قررت تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط بسبب ”سوء تفاهمات عميقة حول ما يخص قضايا أساسية للمملكة المغربية“. دون مزيد من التوضيحات.

وطالبت المراسلة الموقعة من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمرسلة إلى الحكومة وأعضائها، الوزارات المغربية بـ“تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأي شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها“.

ووفق المصدر ذاته، فإن أي استئناف للتعامل مع السفارة الألمانية يجب أن يتم بإذن مسبق من وزارة الخارجية التي أكدت بدورها أنها أوقفت كل أشكال التواصل مع السفارة ذاتها.

ولم تعلّق السفارة الألمانية في الرباط على هذه التطورات غير المسبوقة.

وحاول موقع ”إرم نيوز“ التواصل مع وزير الخارجية المغربي للحصول على تعليق حول الموضوع ولم يفلح.