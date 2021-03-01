تونس.. أحكام بالسجن والمؤبد بحق عشرات المتطرفين

أصدر القضاء التونسي، اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبّد بحقّ عشرات العناصر المتطرفة المتهمين بتدبير هجمات إرهابية في شمال البلاد.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس العاصمة محسن الدالي: إنّ الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت أحكامها في ما يعرف بـ“خلية سجنان الإرهابية“، والتي قال إنها شملت 44 متهما.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الدالي تأكيده أن الأحكام تراوحت بين السجن لـ 10 سنوات وأخرى بالسجن مدى الحياة شملت 16 متهما، مشيرا إلى أنّ الدائرة أقرت النفاذ العاجل للأحكام ضد المتهمين الذين لا يزالون في حالة فرار.

وبحسب المصدر القضائي، وُجهت للمتهمين جرائم تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات ومكان لإيواء عناصر إرهابية وجرائم محاولة القتل المتصفة بالإرهابية، مع سابق الإضمار والتآمر الواقع لارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي.

وتعود قضية ”خلية سجنان“ إلى أواخر شهر يوليو/ تموز 2015، عندما كانت عناصر إرهابية تعد لمخطط إرهابي يرمي إلى استهداف مناطق حساسة وقوات أمنية في مدينتي سجنان ومنزل بورقيبة التابعتين لمحافظة بنزرت أقصى شمال البلاد.

وأسفرت المواجهات بين العناصر المتطرفة وقوات الأمن حينها عن إلقاء القبض على 16 عنصرا متطرفا، إضافة إلى مقتل عنصر آخر، مع ضبط قطع سلاح ومتفجرات وذخائر، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية آنذاك.