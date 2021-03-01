الرئيس التونسي: نحن بحاجة إلى لقاح ضد "الكذب والافتراء" (فيديو)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، أنّ البلاد بحاجة ”لقاح ضد الكذب والافتراء“ أكثر من حاجتها للقاح ”كورونا“، في إشارة إلى الجدل الحاصل حول وصول مئات الجرعات من اللقاح إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، والإشاعات حول تلقي عدد من المسؤولين هذه الجرعات.

وقال سعيد خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بالقصر الرئاسي، الاثنين: ”اليوم يريدون بث الإشاعات والأكاذيب لإلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية، وقيل من جملة ما قيل إن جرعات جاءت إلى رئاسة الجمهورية وهذا صدر ممن احترفوا الكذب ولا يعيشون إلا بالكذب والافتراء“، وفق تعبيره.

وأضاف سعيد أنّ ”اللقاحات التي نحن بحاجة لها اليوم هي اللقاح ضد كورونا ولكن أيضا ضد الكذب والافتراء، ولكن لا أظن أن هذه اللقاحات ستكون ناجعة؛ لأنه لا يصلح العقار ما أفسده الدهر“، بحسب قوله.

وتابع سعيد مخاطبا رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنّ ”القضاة اليوم في ظرف شديد الدقة في تونس اليوم، وأنا أتابع دقائق الأمور بخصوص مآلات القضايا والوثائق الخاصة بها وإتلاف بعضها وتعمد إخفاء البعض“.

وأكد الرئيس التونسي أن له ثقة في ”القضاة الشرفاء الذين وقفوا ضد من أراد التدخل في عملهم…. اعطني قضاء مستقلا خير من ألف دستور“.