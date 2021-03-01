المغرب.. القنب الهندي قد يدفع بنكيران لترك العدالة والتنمية

هدّد الأمين العام السابق لحزب ”العدالة والتنمية“ المغربي عبدالإله بنكيران، اليوم الإثنين، بالانسحاب من الحزب الحاكم إذا ما صادق نواب حزبه على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وناقش المجلس الحكومي بالمغرب، الأسبوع الماضي، هذا المشروع المثير للجدل، ومن المرتقب أن تتم المصادقة عليه يوم الخميس المقبل.

وأكد بنكيران في التزام مكتوب تداولته وسائل إعلام محلية أنه سيُجمّد عضويته من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إذا ما وافقت الأمانة العامة لحزبه على المشروع المذكور، كما سينسحب من هذا الكيان السياسي إذا صُودق عليه في البرلمان.

وقال بنكيران: ”إذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور.. وفي حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا“.

ويعيش حزب ”العدالة والتنمية“ المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)، على إيقاع أزمة داخلية بعد استقالة أحد أبرز قيادييه من الحكومة، يوم الجمعة، وتجميد آخر لعضويته في الحزب.

ويأتي تهديد بنكيران ليضاعف من متاعب الأمين العام للحزب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني.

ومن شأن هذه التطورات أن تُحدث تصدعا في البيت الداخلي للإسلاميين بالمغرب، في ظل قرب الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة.