ردا على مسيرة "النهضة".. فنانون تونسيون يهددون بالنزول إلى الشارع لإقامة حفلات غنائية

تصاعدت دعوات الفنانين في تونس، لكسر قرار منع التجمعات المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا، قصد تنظيم حفلات غنائية، والنزول إلى الشارع على غرار المسيرة التي نظمتها حركة النهضة الإسلامية أخيرا.

وأكد الفنان التونسي سامي اللجمي، إيداع طلب لدى السلطات المختصة، لتنظيم حفلتين مجانيتين، في محافظتي سوسة وتونس العاصمة، وذلك عقب خروج حركة ”النهضة“ في مسيرة استعراضية.

وهدد سامي اللجمي، في تصريحات محلية، بأن ”الفنانين سيتخذون خطوات تصعيدية، إذا لم يتم الترخيص لهم بالنشاط، خصوصا أنه تم منح ترخيص للأحزاب السياسية على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي تعيشه البلاد“.

بدورها، أعلنت الفنانة الاستعراضية، نرمين صفر، التي تعرف بتقديمها مقاطع فيديو راقصة، أنها تستعد لتنظيم حفلة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تزامنا مع ذكرى عيد استقلال البلاد يوم الـ20 من آذار/ مارس.

وأطلق عدد من الفنانين، حملة ”حرام علينا حلال عليكم“ على موقع ”فيسبوك، وذلك لتحذير السلطات مما وصفوه ”الكيل بمكيالين، عبر السماح للسياسيين بالتظاهر في الشارع، وحرمان الفنانين منه“.

وأكد الفنانون أنهم ”سيقومون خلال الأيام المقبلة باحتجاجات فنية تطالب بالنزول إلى الشارع، ردا على تصريحات محافظ تونس الشاذلي بوعلاق، الذي أكد، يوم الإثنين، أن كل العروض الفنية التي تستوجب حضور الجمهور، سيتم منعها وعدم الترخيص لها“.

وكانت الحكومة التونسية، اتخذت في وقت سابق، قرارا يقضي بمنع كل التجمعات والتظاهرات بجميع أنواعها وذلك لكسر حلقات العدوى بفيروس (كوفيد-19)، غير أن نزول السياسيين إلى الشارع -آخرهم أنصار حركة النهضة- أثار حفيظة عدد من الفنانين.

يشار الى أن تونس لا تزال تنتظر وصول اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، وسط تضارب تصريحات السلطات الطبية حول موعد تسلمها.