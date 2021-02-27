ملمّحا لمسيرة "النهضة".. الرئيس التونسي: "تشاهدون اليوم كيف تهدر الأموال" (فيديو)

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، ما وصفه بـ“إهدار الأموال“ في العاصمة، وذلك في تلميح إلى المسيرة التي نظمتها حركة النهضة في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس. مضيفا أنه اختار طريقا أخرى ”لصرف الأموال لصالح الشعب التونسي والمحتاجين وليس لمن ليس لهم ضمير وليس لهم إحساس“، حسب تعبيره.

وأكد سعيّد، خلال معاينته للأرض التي سيقام عليها مشروع المدينة الصحية في محافظة القيروان، ”كل يوم يتحدثون عن الإفلاس المالي، وتشاهدون اليوم كيف تظهر الأموال وتهدر“، دون إعطاء تفاصيل.

وكانت تقارير محلية قد رجحت توظيف حركة النهضة لامتيازات عينية وأموال لحشد أنصارها في الشارع، قصد استعراض قدرتها على التعبئة، في ظلّ عمليات سبر الآراء، التي تؤكد التراجع الكبير في قواعد الحركة.

وشدد سعيّد على أنه ”لن يقبل أي مقايضة سياسية بحق الشعب التونسي“، مضيفًا أنه ”تحمّل المسؤولية من باب الحرص على سيادة البلاد“، وذلك بالإشارة إلى التصريحات الأخيرة التي رجحت عقد حركة النهضة صفقة سياسية يتم بمقتضاها تشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة برئيس الحكومة هشام المشيشي.

وجاءت تصريحات سعيد تزامنا مع المسيرة التي نظمتها حركة النهضة، والتي دعا من خلالها رئيسها راشد الغنوشي إلى الحوار السياسي، ورفض دعوات حلّ البرلمان والإطاحة بالمنظومة السياسية القائمة.

وتعيش تونس حالة من الانسداد السياسي، لفترة فاقت الشهر، بعد رفض الرئيس قيس سعيد قبول وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الذي صادق عليه البرلمان؛ بسبب شبهات فساد قال ”إنها تلاحقهم“.