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رغم تحذيره التونسيين من "الانجرار ل...
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رغم تحذيره التونسيين من "الانجرار للحرب".. الغنوشي يستعرض عضلات "النهضة" في الشارع (صور)

حذر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اليوم السبت، من انقسام مواطني بلاده والانجرار إلى الحرب إذا فشلت دعوات الحوار، داعيا إياهم إلى

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المصدر: تونس - إرم نيوز

حذر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اليوم السبت، من انقسام مواطني بلاده والانجرار إلى الحرب إذا فشلت دعوات الحوار، داعيا إياهم إلى ”الصبر“.

وقال الغنوشي أمام آلاف من أنصار الحركة خرجوا في مسيرة بالعاصمة تونس إن ”البديل عن الحوار هو الحرب“ معتبرا أن ”البلاد تعيش اليوم حربا كلامية والحروب تاريخيا تنطلق بحروب كلامية وإعلامية وسياسية“.

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واعتبر في كلمة خلال مسيرة حزبه المنتظمة ”دفاعا عن الشرعية وعن مؤسسات الدولة”، إن ”الحرب لا تنتقل بسيف وقنبلة وأن أولها كلمة“، داعيا إلى ”الكف عن شيطنة السياسيين ورجال الأعمال وشيطنة التونسي للتونسي“.

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وذكر رئيس حركة النهضة أن ”الشعب يريد الحوار والديمقراطية والمحبة بين التونسيين والتعاون ولا يحب الفوضوية والشعبوية“.

وأضاف أننا ”التقينا هنا لا من أجل حزب من الأحزاب ولا من أجل فئة من الفئات، لدينا دولة واحدة وكنا نتمنى بأن يلتحق بنا حمة الهمامي (أحد رموز اليسار التونسي) ونمكنه من إعطاء كلمة”.

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وأبرز الغنوشي أن تونس واحدة ولا بد من إرجاع الوحدة الوطنية والحوار الوطني والكف عن الإقصاء والاستبعاد والافتراء قائلا: “لا تقسّمونا نحن شعب واحد”.

وانتقد حالة القطيعة بين الرؤساء الثلاثة، الذين قال إنهم ”لا يتواصلون مع بعضهم البعض وإن رؤساء الأحزاب لا يتواصلون مع بعضهم“.

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وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي اعتبر الغنوشي، أن الوضع يتطلب “إصلاحا كبيرا” مؤكدا أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية وصفها بالصعبة وبالخطيرة محذرا من أنه يمكن أن تسفر عن استعمار جديد.

وأوضح أن ”الاستعمار دخلنا من باب الاقتصاد ومن باب التداين ونحن اليوم نصرف أكثر مما نوفّر من عملة على مستوى الفرد أو الأسرة أو الدولة”.

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