تونس.. وقف حوار مباشر مع رئيس حكومة أسبق بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (فيديو)

تعرّض رئيس الحكومة التونسية الأسبق الحبيب الصيد إلى وعكة صحية مفاجئة أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر، يوم الجمعة، ما أدى إلى إيقاف الحوار.

وكان الحبيب الصيد يشارك في حوار تلفزيوني ضمن برنامج مباشر ”تونس باريس“، الذي يبثه التلفزيون الرسمي التونسي وقناة فرنسا 24.

وقال المتحدث باسم مؤسسة التلفزيون الرسمي التونسي إلياس الجراية: إنّ ”الحبيب الصيد تلقى عمليات إسعاف أولية من قبل وحدات الحماية المدنية والإسعاف، التي تولت نقله لاحقا إلى أحد المستشفيات بالعاصمة تونس لتلقي العلاج“.

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وكان رئيس الحكومة التونسية الأسبق بصدد الإجابة عن سؤال بخصوص فترة التوافق بين حركتي ”النهضة“ و“نداء تونس“، حين تلعثم في الكلام وعجز عن مواصلة الحديث، ليضطر الصحفي توفيق مجيّد إلى إيقاف البرنامج.

وترأس الحبيب الصيد الحكومة من شباط/فبراير 2015، إلى آب/ أغسطس 2016.

والصيد من مدينة سوسة الساحلية، وشغل منصب وزير الداخلية سنة 2011 ثم مستشارا لدى رئيس الحكومة، ومكلفا بالملف الأمني.

كما عمل مدير ديوان وزير الفلاحة من 1993 إلى 1997، ثم مدير ديوان وزير الداخلية من 1997 إلى 2000.

والحبيب الصيد حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية عام 1971 من جامعة تونس، وشهادة دراسات عليا في الاقتصاد الفلاحي من جامعة مينسوتا الأمريكية عام 1974، وعمل مهندسا منذ سنة 1993.