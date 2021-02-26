صحيفة: مصمم ليبي يخدع الحكومة الجديدة ويبيعها شعارا "تجاريا" بـ5000 دينار (صور)

أظهر تقرير صحفي أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، ارتكبت في أول خطواتها خطأ ساذجا؛ من خلال الإعلان عن شعار الحكومة، الذي تبين فيما بعد أنه منقول من أحد المواقع التي تبيع التصاميم الجاهزة عبر الإنترنت.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”المرصد“ الليبية، فإن بحثا على الإنترنت حول شعار حكومة الدبيبة، أظهر أن الشعار الذي اتخذته الحكومة الجديدة، شعار مستهلك وأساسه مُباع على الإنترنت بقيمة 250 دولارا، وليس شعارا مستحدثا بإبداع المصمم، كما هو مفترض في المسابقة التي أطلقها مكتب الدبيبة بهذا الخصوص.

ووفقا للصحيفة، أثبت البحث بأن أساس الشعار، وهو عبارة عن جناح وكفين متصافحتين، موجود للبيع في موقع Logo ground، ومصممه الأصلي هو الروسي فلادسلاف تروشين.

وأوضحت ”المرصد“، أن المصمم الليبي الذي صمم شعار الحكومة عبدالمنعم الموفق، قال عن تصميمه للشعار إنه ”استوحاه من يدين متصافحتين ترمزان للصلح والمصافحة على شكل أجنحة حمامة السلام“.

وأضافت الصحيفة، أنه تبين بأن اسم الشعار أصلا في الموقع المعروض فيه للبيع، هو Handshake wings، وتعني بالعربية: ”أجنحة الأيادي المتصافحة“.

وذكرت ”المرصد“ أن الموفق أشار في أسفل تصميمه، إلى أن تنفيذه استغرق منه 18 ساعة، على مدى 3 أيام، مضيفا أن الشعار من تصميمه بشكل كامل، دون أن يشير إلى المصدر، الذي استعان به كأساس للشعار، مع بعض التحويرات البسيطة التي أدخلها عليه بما يرمز للانتخابات وألوان العلم، وما إلى ذلك.

وقالت الصحيفة الليبية، إن الموفق حصل على مبلغ 5 آلاف دينار ليبي نظير تصميمه للشعار.

وتابعت ”المرصد“ أن الموقع الذي نقل عنه الشعار أوضح بأن الشعار قد تم بيعه لزبون، في الـ 9 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بمبلغ 250 دولارا، أي ما يعادل 1200 دينار ليبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تبين أيضا أن منظمة دينية إيرانية حديثة التأسيس، مختصة في تدريب وتوظيف المعممين ورجال الدين الشيعة في إيران، استخدمت نفس الشعار في موقعها، مع إضافة علم إيران بين الأجنحة، في نفس المكان الذي أضاف فيه المصمم الليبي النجمة والهلال.