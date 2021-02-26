"جون أفريك": انقسامات تعصف بالحراك الشعبي في الجزائر حول المشاركة السياسية

قال تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، إنّ الحراك في الجزائر يشهد سجالا وجدالا بشأن الموقف من المشاركة في الحياة السياسية، بما تعنيه من اتباع قواعد اللعبة أو مقاطعة الانتخابات، مع احتمال ضعف الأصوات المحتجة.

ووفقا للتقرير، فإن التزام الجزائريين اتخذ أشكالا مختلفة، من تحركات مواطنين إلى جمعيات وأحزاب سياسية، خلال الحراك، وهو حركة احتجاجية أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأوضح التقرير، أن البعض من الشباب رفض الاندماج في حزب، بينما انضم آخرون إلى مجموعات سياسية أو يحاولون إسماع صوتهم من خلال المبادرات الجماعية.

وانضم عبدالمنعم بن حورية، البالغ من العمر 27 عاما، المهندس المتخرج من كلية الفنون التطبيقية الوطنية في الجزائر العاصمة إلى ”الجيل الجديد“ في مارس/ آذار 2019، بعد شهر واحد من بدء الحراك.

وقال بن حورية: ”لقد عملت معهم خلال فترة مواطنة (وهي حركة سياسية ولدت من رحم رفض بوتفليقة ولاية خامسة)، لقد أثاروا فضولي لذلك علمت عن تاريخ الحزب وكيف قام بحملته ضد نظام بوتفليقة“.

وبن حورية هو الآن عضو في المجلس الوطني للحزب المعارض برئاسة سفيان جيلالي ولا يستبعد إمكانية ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة التي من المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال: ”سيعتمد ذلك على محتوى قانون الانتخابات المقبل، ولكن أيضا على الموقف النهائي لسلطات الحزب“.

وتعرض حزب الجيل الجديد في الأشهر الأخيرة لانتقادات بعد لقاءات عدة بين سفيان الجيلالي والرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال عبدالمنعم بن حورية: ”لا يمكننا البقاء في منظور الفراغ السياسي“، فبالنسبة إليه ”سمحت طريقة التفكير هذه للأشخاص الفاسدين بتولي مقاعد في البرلمان، لقد حان الوقت للشباب لبناء تمثيل حقيقي لكن سيتعين على الناس أن يظلوا متحمسين ويقظين لمراقبة صناديق الاقتراع خلال هذه المواعيد النهائية“.

ولم يعد المهندس الشاب يؤمن بالمقاطعة وقال: ”حتى في زمن بوتفليقة واقتراب موعد الانتخابات التشريعية انتهى بهم الأمر بالمشاركة فيها“، وفق تعبيره، مستشهدا بعدد من أحزاب المعارضة.

”الخطاب المزدوج للسلطات“

أما إسلام بن عطية فأصبح منذ الساعات الأولى من الحراك شخصية شعبية في الحركة الاحتجاجية بعد تدخلاته العديدة في الإعلام الجزائري.

إسلام بن عطية، البالغ 33 عاما، حاصل على ماجستير في القانون الخاص وهو أيضا أستاذ مساعد في كلية الطب في الجزائر العاصمة.

وينقل التقرير عن إسلام بن عطية قوله: ”بدأت حملتي في حركة بركات ضد الولاية الرابعة لعبدالعزيز بوتفليقة في 2014“.

ومنذ سبتمبر / أيلول الماضي، يترأس بن عطية مبادرة يحاول تحويلها إلى حزب سياسي لكن تياره الوطني الجديد الذي قال إنه يجمع مئات النشطاء في عدة محافظات يواجه صعوبة في الحصول على موافقة من السلطات، ويفسر ذلك قائلا: ”هذا نابع من الرغبة في منع أي محاولة من قبل الشباب لتنظيم أنفسهم وتجديد المشهد السياسي، النظام يخشى أن ينظم الحراك نفسه“ وفق تقدير الناشط الذي يستنكر ”الخطاب المزدوج للسلطات“.

ومن وجهة نظره لا جدال في عدم الانخراط في الحياة السياسية: ”يجب أن ننظم ونستعد لرحيل النظام لتلافي الفراغ في المشهد السياسي“، لكن الانتخابات التشريعية المقبلة لا تجد استحسانا في نظره في ظل الوضع الحالي.

ويتساءل إسلام بن عطية: ”لماذا المشاركة إذا كانت وسائل الإعلام مقيدة وإذا كان النشطاء في السجن؟ ماذا لو لم نتمكن من إنشاء أحزاب سياسية إذا كان تنظيم الانتخابات لا يزال تحت إشراف لجنة تم تعيينها من قبل هذا النظام؟“.

أمّا شخصية الحراك في خنشلة شرق البلاد، هاشم ساسي، البالغ 30 عاما، فلا يتذكر أنه ”أصغر موقّع على مبادرة إنهاء الأزمة“ التي صاغتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 شخصيات جزائرية، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات تهدئة.

وفي فبراير/ شباط 2020 كان ساسي أيضا أحد الذين قدموا بيانا يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على مطالب الحراك، واليوم يفترض بالكامل التزامه بمسار جديد من خلال إطلاق مبادرة ”المسار الجديد“ والتي يمكن أن تصبح حزبا سياسيا.

ويقول ساسي: ”يجب أن نتفق على برنامج وأن نتوصل إلى إجماع لأن هناك وجهات نظر وأيديولوجيات مختلفة، ويجمع ”المسار الجديد“ بين نشطاء الحراك وكذلك أعضاء سابقين في جماعات سياسية قريبة تقليديا من السلطة“؛ الأمر الذي أثار غضب نشطاء آخرين.

أما محمود بوقريو فقد كان قبل انضمامه إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، منذ أكثر من خمس سنوات، ناشط جمعيات، ويقول الشاب من محافظة بجاية: ”لقد اهتممت بالوضع السياسي في البلاد منذ طفولتي، جئت من منطقة شهدت تمرد الشيخ الحداد (زعيم المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي الذي توفي في المعركة عام 1871) نشأنا في هذا المناخ من الحب للوطن والالتزام الخاص لبلدنا“.

وقد كان الشاب البالغ من العمر 27 عاما طالبا في جامعة بجاية، وكان منذ فبراير/ شباط 2020 المنسق الوطني للتقدميين الشباب في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.