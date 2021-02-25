مع قرب تقديمها.. هل سيمرر البرلمان الحكومة الليبيّة الجديدة؟ (فيديو إرم)

ينتظر الليبيّون الإعلان عن الحكومة الجديدة التي يتوقّع تقديمها الخميس، وسط تساؤلات حول إمكانيّة التصويت عليها، لاسيّما في ظلّ الانقسامات التي يشهدها مجلس النوّاب الليبي.

وأكد محللون وخبراء في الشأن الليبي لـ ”إرم نيوز“، أن الحكومة الليبية الجديدة ستمرّ بثقة البرلمان أو بدفع المجتمع الدولي، لكنها لن تتمكن من الإصلاح وتوحيد المؤسسات، وإرساء الاستقرار بالنظر إلى ثقل المهمة.

وبحسب خريطة الطريق التي ضبطتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإنّ أمام رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة موعدا لا يتعدى 26 شباط/فبراير الحالي، لإعلان تشكيلة حكومته قبل عرضها على البرلمان في أجل ثلاثة أسابيع، وإن لم تحظ بنيل الثقة من البرلمان تُعاد المبادرة إلى مجموعة الـ 74 الممثلة لمنتدى الحوار السياسي لحسم الأمر.

اختيار أممي

وقال الخبير في الشأن الليبي رافع الطبيب: إنّ اختيار عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة الجديدة، هو اختيار أممي وليس اختيارا فرضته الحالة الليبية الداخلية، وبالتالي فإن الحكومة ستمر عبر البرلمان رغم الانقسام أو بأي طريقة أخرى يحددها المجتمع الدولي، وخاصة القوى الغربية التي تعتبر الضامن الوحيد لعملية الانتقال السياسي.

وأشار الطبيب، إلى التحركات التي قام بها الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقال إنهما فهما الدرس وفهما أنّ البقاء داخل أسوار طرابلس رهينة بين أيدي الميليشيات مثلما هو حال فائز السراج أمر مستحيل.

وبحسب الطبيب، فإن المهم ليس التقيد بموعد الانتخابات يوم 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بل توحيد التراب الليبي والمؤسسات الليبية، والاتفاق على طريقة لإعادة ترتيب البيت الداخلي على مستوى الثروة والجيش والأمن.

حظوظ كبيرة

واعتبرت رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية بدرة قعلول من جانبها، أنّ للحكومة الجديدة حظوظا كبيرة للمرور باعتبار أن هناك اتفاقا أمميا مبدئيا، والكل يخضع لتفاهمات دولية، فضلا عن أن الشعب الليبي وأصحاب القرار في ليبيا يريدون تشكيل حكومة انتقالية إلى حين المرور إلى الانتخابات المرتقبة يوم 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

من جهتها، اعتبرت بدرة قعلول أنه على مستوى تنفيذ خريطة الطريق يبقى الأمر صعبا بالنسبة إلى حكومة من المرتقب ألّا تتجاوز مهامها عشرة أشهر وتواجه مخلفات عشرية سوداء، عشرية من الاقتتال والفوضى واللادولة وغياب المؤسسات.

اختبار الحياد

كما رأى المحلل السياسي بسام حمدي، أنّ نجاح الحكومة سيكون رهين مدى تعاملها مع كافة أطراف النزاع وبقائها على مسافة واحدة من الفاعلين في طرابلس وبرلمان طبرق، وهو ما سيوفر لها فرص النجاح، أما إذا انحازت إلى أحد الأطراف فإن ذلك سيعجّل بفشلها في إدارة الحكم في الفترة القادمة.

وأشار حمدي إلى أنه بالنظر إلى الانقسامات التي يشهدها البرلمان، والتي تسببت في اختلاف المواقف من الحكومة، فإنه من الصعب أن يتوفر النصاب لعقد جلسة عامة للتصويت بمنح الثقة للحكومة، وربما تعود آلية التصويت بمنح الثقة إلى الحوار السياسي.