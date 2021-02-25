تقرير: تونس تواجه "عزلة" أفريقية متفاقمة

قال تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، مساء الأربعاء، أن تونس تواجه ”عزلة أفريقية متفاقمة“، بينما يتدافع الدبلوماسيون ورجال الأعمال على القارة السمراء لإبرام الصفقات وتوسيع دائرة الاستثمار.

وأشار التقرير، إلى أن غياب الرئيس التونسي قيس سعيد عن القمة الرابعة والثلاثين -وإن كانت افتراضية- للاتحاد الأفريقي مطلع فبراير، ”أثار ضجة كبيرة، حيث كانت هناك مسألتان رئيسيتان على المحك: تعريف الفريق القيادي للمفوضية الأفريقية للسنوات الأربع القادمة، وكذلك إمدادات اللقاح في القارة كجزء من مكافحة فيروس كورونا“.

وفي العام الماضي كان وزير الدولة للشؤون الخارجية في تونس صبري باشطبجي، قد مثل بلده في القمة 33 للاتحاد الأفريقي فضلا عن الجدل الحاصل في نهاية 2020 حول العقوبات المزعومة من الاتحاد الأفريقي والتي كانت ستمنع تونس من التحدث في اجتماعاتها لمدة 6 أشهر بسبب عدم سداد مساهمتها.

ونقل التقرير عن أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، تدوينة كتبها على ”فيسبوك“ قال فيها إن ”عدة مواعيد ضاعت على تونس منها المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي (افتتح في عام 2019 عندما تولى قيس سعيد منصبه) ومؤتمر برلين حول الأزمة في ليبيا في يناير 2020 والقمة الافتراضية بين الصين وأفريقيا وأيضًا الاجتماعات الدولية الكبرى مثل منتدى باريس للسلام أو منتدى دافوس في يناير الماضي“.

وقال الجزيري لـ“جون أفريك“ إن ”غياب الرئيس التونسي عن قمة الاتحاد الأفريقي، أمر غير مفهوم ولا يغتفر، أعتقد أن الصراعات الداخلية التي تمر بها البلاد قد استحوذت على هذه القضايا الكبيرة وهذا يزعجنا“.

ذكريات باهتة

ووفق المؤرخة صوفية بسيس ”يميل التونسيون إلى نسيان أنهم جزء من أفريقيا.. هذه القارة لا تهم رئيس الدولة الذي يسكنه إلى حد كبير أيديولوجية القومية العربية وبالتالي يتجه أساسًا نحو العالم العربي“.

وأشارت بسيس إن ”الصداقات التونسية الأفريقية التي أعقبت الاستقلال والتي عقدها أول رئيس للجمهورية الحبيب بورقيبة ورحلته التي استمرت أسابيع إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ذروة الوحدة الأفريقية، ليست أكثر من ذكريات باهتة“.

وأضافت أن تونس ”شاركت بنشاط في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية (1963) قبل إنشاء الاتحاد الأفريقي ولكن منذ عهد بن علي، مرت تونس بإضفاء طابع إقليمي مستمر على دبلوماسيتها وفقدت الاهتمام بأفريقيا“.

مشروع اندماج في مهب الريح

ويشير التقرير إلى أن ”الاندماج مع قارة أفريقيا، كان أحد الأولويات التي عرضتها حكومة إلياس الفخفاخ على المدى المتوسط في يناير 2020 تحت عنوان كيب إفريقيا، لكن عدم الاستقرار السياسي والتغييرات المتكررة لوزراء الخارجية، أضر بالمشروع إلى حد ما“.

ويلقي البعض باللوم على ”الافتقار إلى الإرادة الذي لا يمكن تعويضه بجهود متفرقة“.