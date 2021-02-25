برلماني ليبي: اتفاق على عقد "جلسة الثقة" بكافة النواب في سرت

كشف عضو مجلس النواب الليبي عزالدين قويرب، عن وجود اتفاق لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، في مدينة سرت.

وقال النائب عز الدين قويرب، الأربعاء، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، إن ”تشكيلة الحكومة الجديدة ستقدم لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة سرت“.

وأكد قويرب أن ”أعضاء في مجلس النواب تراجعوا عن عقد جلسة في مدينة صبراتة، وسيتجهون إلى مدينة سرت“.

وأشار إلى أن ”النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، والذين وصلا لطرابلس منذ يومين، لعبا دورا مهما في إقناع أعضاء مجلس النواب بتسوية الخلاف حول مكان الجلسة القادمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة“.

وكانت خلافات اندلعت بشأن مكان انعقاد جلسة مجلس النواب، بين صبراتة وسرت.

واتهم عدد مما يسمى ”النواب المنشقين“، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بتعطيل عقد جلسات البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة، لتحقيق ”أهداف خاصة به، من بينها ضمان استمرار وجوده على رأس مجلس النواب خوفًا من الإطاحة به إذا اكتمل النصاب الدستوري للمجلس“.

في المقابل، قالت رئاسة البرلمان وعدد من النواب المداومين بالمقر الرئيسي للبرلمان في طبرق، إن ”النواب المنشقين يسعون للسيطرة على البرلمان، وتنفيذ أجندات جهوية، والتحكم عن طريق الأكثرية العددية لنواب غرب ليبيا، في تسيير جلسات وقرارات البرلمان“.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة، أعلن الأربعاء، أن أسماء مرشحي حكومة عبدالحميد دبيبة، ستسلم إلى مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، في الوقت ذاته، يوم الخميس، شاملة للوزارات وأسماء الوزراء.

ضغوط أممية

وقال المحلل السياسي سنوسي الشريف، إن ”ضغوط أممية ودولية، أربكت المعارضين من النواب في طرابلٰس“، مبينا أن ”مصادر من داخل هذه المجموعة، أكدت أن نواب طرابلس انقسموا حول مسألة الجلسة في صبراته لعدة مجموعات“.

وأضاف الشريف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”عددا من النواب الذين يعتبرون من أشد خصوم عقيلة صالح، صاروا أكثر ليونة واستعدادا للذهاب إلى سرت لعقد جلسة اعتماد الحكومة، وذلك بعد ممارسة ضغوط من البعثة الأممية، وعدة سفارات من بينها السفارة الأمريكية“.

من جانبه، قال الخبير السياسي سالم جبريل، إن ”دعوة عقيلة صالح لعقد الجلسة في مدينة سرت، هي التي ستكون ذات الأولوية“.

وأضاف جبريل في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الضغوط الدولية على الجميع، تدفع باتجاه عقد الجلسة في مدينة سرت، ولن يكون أمام النواب سوى حفظ ماء الوجه، وإعلان موافقتهم على الذهاب إلى المدينة“.

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا، قالت في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن سفيرها ريتشارد نورلاند، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحث فيه آخر الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية نشر على حسابها الرسمي في موقع تويتر، أكد نورلاند خلال الاتصال على ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب الليبي، بهدف التصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت السفارة إلى أن نورلاند أوضح أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وفي السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، محادثة هاتفية، يوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة.

وذكرت البعثة في بيان نقلته قناة ”ليبيا 218“ أنه ”ومع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديم تشكيلة الحكومة، ناقش الطرفان التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية“.