الدبيبة يعلن الانتهاء من تشكيل الحكومة الليبية وتقديمها للبرلمان غدا الخميس

أعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة انتهاءه من تشكيل الحكومة، وأنه سيقدم القائمة المقترحة لمجلس النواب من أجل اعتمادها، في جلسة طرح الثقة.

ووفق الصفحة الخاصة برئيس الحكومة الليبية الجديدة على ”الفيسبوك“، فإن الدبيبة أنهى إعداد قائمة الحكومة وسيقوم بتسليم القائمة إلى البرلمان الليبي يوم غدٍ الخميس.

ولم يذكر الدبيبة أي تفاصيل حول التشكيلة أو الأسماء، أو المعايير المتبعة في ذلك، كما أنه لم يوضح هل سيقوم بتسليم قائمة حكومته للبرلمان بمقره في طبرق، أو لمجموعة النواب المقاطعين في طرابلس.

يذكر أن الدبيبة اتهم عبر تدوينة سابقة له في صفحته على ”فيسبوك“ بعض ”الشخصيات“ التي لم يسمها بمحاولة عرقلة تشكيل الحكومة.

ولوح الدبيبة في وقت سابق بتجاوز عرض الحكومة على البرلمان، وقال في تدوينة على فيسبوك: ”لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني“.

وكان خبراء قانون ليبيون أكدوا أن مسألة اعتماد الحكومة من لجنة الحوار المعروفة بلجنة ”75“ سيعرضها لمشاكل قانونية ودستورية، كون لجنة الحوار لا تملك الحق الدستوري أو القانوني التشريعي الذي يخولها لاعتماد أي جسم تنفيذي.