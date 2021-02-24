تونس.. إطلاق سراح نبيل القروي

أطلق القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، سراح رجل الأعمال ورئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، الذي أودع السجن قبل أسابيع، بسبب قضايا تبييض أموال وشبهات فساد أخرى.

ووفق ما ذكره مصدر قضائي لـ إرم نيوز، فقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، المكلف بمتابعة مثل هذه القضايا، الإبقاء على رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي بحالة سراح، مقابل توفير ضمان مالي قدره 30 مليون دينار (نحو 11 مليون دولار) وهو المبلغ الذي جاءت به نتيجة الاختبار التكميلي الذي أجري في القضية التي تعلقت به.

وكان مصدر قضائي متابع لقضية نبيل القروي، أكد قبل يومين، أنه تم إنجاز ”الاختبار التكميلي“ المأذون به من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وذلك بخصوص قضية تبييض الأموال والتهرب الضريبي المتهم فيها الشقيقان، نبيل وغازي القروي.

ويواجه نبيل القروي وشقيقه غازي، تهمًا بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، تلاحقهما منذ سنوات.