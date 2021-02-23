الجزائر تغلق معابرها الحدودية مع تونس بشكل مفاجئ

أكدت تقارير إعلامية تونسية، مساء اليوم الثلاثاء، غلق السلطات الجزائرية للمعابر الحدودية مع تونس بشكل مفاجئ.

وأكدت نقابة إدارة الحدود والأجانب التابعة لوزارة الداخلية أن السلطات الجزائرية قررت غلق الحدود مع تونس، ومنع العبور بين البلدين، بما في ذلك عبور السلع، دون بيان الأسباب.

ووجهت النقابة نداءً إلى الجزائريين في تونس للاتصال بالقنصلية الجزائرية في العاصمة التونسية قبل التوجه إلى المعابر الحدودية.

وتوجد 9 معابر حدودية برية بين تونس والجزائر، يصفها مراقبون بـ“شريان الإمداد الاقتصادي بين البلدين“.

ورجحت تقارير محلية أن يكون قرار غلق الحدود بسبب إعلان تونس منذ أيام اكتشاف حالتي تحور في سلالة فيروس ”كوفيد-19″، ونجم عن ذلك وفاة أحد المصابين.

وبحسب اللجنة الصحية لمجابهة فيروس ”كوفيد-19″، فإنه لم يثبت ما إن كانت السلالة المتحورة للوباء من جنس نفس السلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا، وجنوب أفريقيا، و البرازيل.

وقال مستشار مكتب تونس لمنظمة الصحة العالمية، سهيل علويني، في تصريحات إعلامية سابقة، إن بلاده تترقب وصول أجهزة اختبار متطورة تمكن من فحص السلالات الحديثة المكتشفة لفيروس ”كوفيد -19“.

وما زال موعد تسلّم تونس الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس ”كوفيد-19“ يلفه الغموض، فبعد أن أكد وزير الصحة فوزي مهدي وصول اللقاحات إلى تونس، منتصف فبراير/ شباط الجاري، ترجح تقارير محلية إمكانية وصولها، شهر مارس / آذار المقبل.

وتعوّل تونس على إنجاح حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس ”كوفيد- 19“ لتحقيق انتعاشة في القطاع السياحي، وترميم الاقتصاد المنهار.