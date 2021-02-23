تونس.. طلب حركة النهضة استئجار قطار للمشاركة في مسيرة يثير سخرية واسعة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مراسلة موجهة من الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة في محافظة قابس التونسية، إلى المدير التنفيذي للشركة الوطنية للسكك الحديدية يطلب فيها تأجير قطار لرحلة خاصة باتجاه تونس، للمشاركة في المسيرة المرتقبة للحركة الإسلامية السبت المقبل.

وأكدت الكتابة العامة لحركة النهضة في محافظة قابس، صحة الوثيقة المسربة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، والتي تضمنت طلبا موجها إلى إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية، بقصد تأجير قطار لرحلة خاصة، ما اعتبره نشطاء استعراضا للقوة ودليلا على حالة الاختناق التي تواجهها الحركة.

وكتب البرلماني فيصل التبيني منشورا ساخرا، على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، انتقد فيه ما وصفه باستعمال وسائل مادية لحشد المتظاهرين، وأورد في المنشور نفسه “ هكذا يقع نقل قطيع النهضة“.

واعتبر المختص في علم الاجتماع جوهر الجموسي أن طلب النهضة تأجير قطار لنقل أنصارها، بأنه يعكس حالة الاختناق التي تمر بها الحركة.

وكتب الجموسي ”لم يفعلها حزب سياسي قبل النهضة، المرور إلى السرعة القصوى في استعراض القوة لحزب حاكم أمام الحكومة والرئيس والمعارضة، إنه الاختناق الذي يدفع إلى أكثر من ذلك“.

واعتبر الإعلامي منير هاني، أن هناك تناقضا داخل حركة النهضة، من خلال نقد ظواهر ثم ممارستها، معتبرا أن أنصار النهضة سخروا سابقا من استغلال أحزاب سياسية لحافلات لحشد المتظاهرين، لكنهم اليوم يمارسون الفعل ذاته، بحسب المنشور.

واعتبر الصحفي حمزة الحسناوي، في منشور له، على ”فيسبوك“، أن سعي حركة النهضة لتأجير قطار يختزل محاولة استعراضها للقوة، ويعكس رسالة مفادها أن ”الفرع التونسي للإخوان المسلمين صار يجهز نفسه للحلول محل الدولة“.