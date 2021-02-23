لجنة 5+5 العسكرية تبلغ البرلمان الليبي بجاهزية مدينة سرت لعقد جلسة طرح الثقة بحكومة دبيبة

تلقى مجلس النواب الليبي ردا رسميا من لجنة 5 + 5 العسكرية، بجاهزية مدينة سرت لإقامة جلسة طرح الثقة بحكومة عبد الحميد دبيبة، وفق ما كشفه المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء.

وأضاف بليحق في تصريح صحفي أن اللجنة العسكرية المشتركة أكدت في ردها جاهزية المدينة أمنيًا لاحتضان جلسة المجلس لطرح الثقة بالحكومة الليبية الجديدة، واستعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص.

واعتبر عضو مجلس النواب سعيد إمغيب أنه بعد رد لجنة 5+5 المعنية بالمسار العسكري والأمني، الذي بين أن مدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء مجلس النواب ردا على مخاطبة البرلمان بشأن جاهزية المدينة وإمكانية عقد جلسة للمجلس فيها، لم يعد هنالك أي سبب يدعو لعقد جلسة في أي مدينة أخرى لمنح الثقة للحكومة.

وحث إمغيب، في تدوينة له على موقع فيسبوك، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة التوجه إلى مدينة سرت تمهيدا لانطلاق عمل السلطة التنفيذية الجديدة منها.

يشار إلى أن بلدية سرت أكدت في وقت سابق جاهزية المدينة لاستقبال الجلسة المنتظرة، وجرى حجز فندق لإقامة النواب لهذه الغاية.