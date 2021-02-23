الدبيبة يتهم "شخصيات" بعرقلة تشكيل الحكومة‎ الليبية

كشف رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عن محاولات لعرقلة تشكيل حكومته والتي من المفترض أن تجري الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

واتهم الدبيبة في تدوينة له عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ بعض ”الشخصيات“ التي لم يسمها بأنها تحاول عرقلة تشكيل الحكومة، لكنه قال:“نطمئن كل الليبيين، بأننا مستمرون في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل إنقاذ المواطن، و إنقاذ ما تبقى من الوطن“.

واعتبر المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن جماعة الإخوان المسلمين لن تألوا جهدًا في إفشال هذه السلطة الجديدة المرتقبة، لأنه في حال نجاحها وتتويجها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فهذا يعني ببساطة انتهاء المشروع الإخواني على الساحة الليبية.

وأضاف الفيتوري في تصريح لـ ”إرم نيوز“:“لذا تراهم أشرس ما يكون حاليًا لإفشال المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، سواء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومن يقف في طابوره، أو تركيا التي تقف وراءه، لأن تركيا لا تريد استقرار ليبيا، لأنها ببساطة محتلة للغرب الليبي، وعينها على النفط والغاز“.

واتهم الفيتوري من أسماهم بـ“النواب المنشقين“، بوضع العراقيل أمام دبيبة، مضيفًا:“بعض النواب يتشدقون بحقوق برقة، وبرقة بريئة منهم، لأنهم رمز للتسلط، والتشبث بالكرسي، وهم حريصون على إفشال هذه السلطة الجديدة، وإلا فما معنى أن نسمع من عدد من النواب المنشقين وغيرهم يقولون إن سرت ليست مكانًا آمنًا، بينما لجنة 5+5 العسكرية أكدت، اليوم، في ردها على مجلس النواب استعدادها لتأمين جلسة البرلمان في سرت“.

وأشار إلى“أن العالم بأجمعه شاهد كيف تأكل الميليشيات بعضها، وهنا أتحدث عن مسرحية وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وكيف يحاول أن يعكر المشهد المقبل، وأن يكون له موطئ قدم في السلطة الجديدة“.

وختم الفيتوري بالقول:“المستفيدون من الفوضى هم الذين يحاولون عرقلة تشكيل الحكومة“.

وقالت الناشطة السياسية والحقوقية زاهية علي، إن“الكثيرين عمدوا إلى عرقلة تشكيل حكومة الدبيبة، لأنهم أدركوا أن توجهها لا يخدم مصالحهم كمستفيدين من الفوضى الحاصلة، ولخشيتهم من الاستبعاد من المناصب الحكومية“.

واعتبرت الحقوقية الليبية في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن“كل من هم على الساحة الآن يعرقلون تشكيل الحكومة، لأنهم خائفون على مراكزهم، وكل من تسبب بعدم استقرار الدولة، وكل المستفيدين من الانقسام السياسي، لايريدون حكومة موحدة، ويغلّفون دعواهم بدعوى الوطنية، وهم بعيدون عن حب الوطن، والانتماء إليه“، وفق ما قالته.