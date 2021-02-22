ليبيا تدخل أسبوع الحسم لتشكيل الحكومة الجديدة

دخلت مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة أسبوعها الحاسم وسط تحركات مكثفة من ممثلي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كل الاتجاهات لتأمين استكمال المسار السياسي.

وعقد المجلس الرئاسي الجديد مساء الأحد اجتماعا مع رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد دبيبة في طرابلس لمناقشة استكمال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وترأس الاجتماع رئيس المجلس محمد المنفي بحضور كل من أعضاء المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وبحث المجتمعون ”آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ومساعي رئيس الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب الليبي في الجلسة المزمع عقدها في الأيام المقبلة حتى تباشر الحكومة أعمالها“ بحسب ما ذكر بيان للمجلس الرئاسي.

ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع كل أعضاء السلطة الليبية الجديدة منذ اختيارهم في الخامس من شباط/فبراير الحالي من قبل أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد مصدر ليبي لـ ”إرم نيوز“ أن مشاورات تشكيل الحكومة تسير بنسق حثيث وسط توقعات باستكمال التشكيلة الحكومية قبل الآجال المحددة، وفقا لخريطة طريق الأمم المتحدة، والمتمثلة في الـ 27 من شباط/فبراير الحالي، وقال إنّ ملامح التشكيلة الحكومية ستتضح في الأيام المقبلة بعد أن قطع دبيبة شوطا مهما في ضبط أغلب المناصب الوزارية.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن هويته أنّ هناك إجماعا من مختلف الأطراف الليبية على ضرورة إنجاح هذه المرحلة واستكمال مسار إرساء الحل السياسي السلمي إلى آخر المطاف، وسط ضغوط من المجتمع الدولي لإلزام الليبيين بالتوصل إلى التوافقات اللازمة لتشكيل الحكومة ولضمان نيلها ثقة البرلمان.

واعتبر المصدر أنّ هذه التحركات التي يقوم بها دبيبة والمنفي بين مختلف المدن والأقاليم الليبية تعكس رغبة في الالتزام بما نصت عليه خريطة الطريق التي ضبطتها بعثة الأمم المتحدة من أجل التعجيل بتشكيل الحكومة الليبية بحلول يوم الـ27 من شباط/فبراير وضمان عقد جلسة للبرلمان لمنحها الثقة في آجال لا تتجاوز الـ 19 من آذار/مارس المقبل.

وأشار إلى أنّ العقبة القائمة حاليا تتمثل في ضرورة توفير النصاب اللازم لعقد جلسة منح الثقة التي ستجري على الأرجح بمدينة سرت.

وفي هذا السياق استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السبت وفدا من أعضاء مجلس النواب بطرابلس للتشاور والتنسيق حول المرحلة المقبلة للبلاد بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي الخاص لرئيس المجلس.

وبحث المنفي مع وفد البرلمان ”آلية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة والمهام المناطة بها وسبل نجاحها في الفترة المقبلة، لتحقيق الاستقرار في ليبيا.“