صالح: محاولة اغتيال باشاغا دليل على إخفاق "الوفاق".. وعلى حكومة دبيبة العمل من سرت

استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مؤكدًا أنها دليل على أن حكومة الوفاق“لا تسيطر على طرابلس، وأن الميليشيات هي من تسيطر عليها“.

وقال صالح في تصريحات لقناة العربية، إن“على الحكومة الليبية الجديدة العمل من سرت لتفادي المجموعات المسلحة“.

وأضاف أن العاصمة طرابلس“غير آمنة -للأسف- بسبب وجود الميليشيات فيها“، مشيرًا إلى أنه“طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، بسرعة إخراج المرتزقة“.

واعتبر صالح أن“الوقت المناسب لدراسة الاتفاقيات السابقة يكون بوجود سلطة دائمة وموافقة تشريعية“، مؤكدًا أن“البرلمان سيعقد جلسة في سرت لمنح الحكومة الثقة بعد تشكيلها“.

وأشار إلى أن ”توحيد المؤسسات، وتوفير احتياجات المواطنين، وإتمام المصالحة من أهم أولويات الحكومة، والمصالحة واجبة بين جميع الليبيين، ويجب أن تطوي صفحة الماضي“.

وأضاف:“استقالتي أو إقالتي أمر غير مجدٍ هذه الأيام نظرًا للظروف السياسية الراهنة، وسنقوم بدعم الحكومة إذا التزمت بالمهام الموكلة إليها“.

وتابع:“مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، يوم 24 من كانون الأول/ ديسمبر، والإعلان الدستوري أعطى صلاحية تحديد كيفية انتخاب رئيس الدولة“.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل محاولة اغتيال باشاغا، في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها:“عند الساعة الثالثة بعد الظهر، تعرض الوزير فتحي علي باشاغا لمحاولة اغتيال بينما كان عائدًا إلى منزله في منطقة جنزور، حيث قامت سيارة من نوع تويوتا 27 مصفحة بإطلاق النار مباشرة على موكب الوزير، باستخدام أسلحة رشاشة“.

ويأتي الهجوم بينما تستعد حكومة الوفاق الوطني لإفساح المجال لحكومة انتقالية جديدة اختيرت من خلال عملية تقودها الأمم المتحدة، تستهدف توحيد فصائل ليبيا المتحاربة.

وباشاغا شخصية قيادية من مدينة مصراتة في غرب ليبيا، وترشح لرئاسة حكومة الوحدة دون أن يفلح في مسعاه هذا، لكنه أعرب علنا عن دعمه للإدارة الجديدة.