سفير أمريكا في ليبيا يدعو إلى "تحقيق سريع" في محاولة اغتيال باشاغا.. ومصدر طبي يؤكد إصابته

عبر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن ”غضب“ واشنطن من الهجوم الذي استهدف وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، فيما أكد مصدر طبي أن باشاغا أصيب.

وأعرب نورلاند في بيان للسفارة الأمريكية، عن ”تعاطفه مع أحد حراس باشاغا الذي أصيب أثناء الهجوم على رتل وزير الداخلية في حكومة الوفاق“.

ووفق البيان فإن السفير الأمريكي أجرى محادثة هاتفية مع باشاغا، قال فيها ”إن تركيز داخلية الوفاق على إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة، يحظى بدعمنا الكامل“.

ودعا سفير واشنطن إلى ”إجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة“.

في ذات السياق، أكد مصدر طبي في ضاحية جنزور، أن باشاغا، دخل أحد مصحات جنزور للعلاج، غير أنه لا يمكن تقدير مستوى خطورة أصابته.

وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ اليوم الأحد، إن ”عناصر من الداخلية التابعين مباشرة لباشاغا طوقوا المصحة في ضاحية جنزور، ومنعوا الدخول للمصحة إلا لبعض الطواقم الطبية“.



وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ”طائرة هيليكوبتر تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، تحلق فوق المصحة التي دخلها باشاغا في جنزور غرب طرابلس.

ووفق بيان لعمليات الميليشيات ”بركان الغضب“ فإن مرافقي باشاغا ”تعاملوا مع أحد المهاجمين وأردوه قـتيلا“، مؤكدا أن باشاغا ”بصحة جيدة“.

وكانت وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق أن ”فتحي باشاغا بخير، ولم يتعرض لأي إصابات“، مضيفة أن الموقوفين على خلفية الهجوم تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة.