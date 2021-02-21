عبير موسي تهدد بـ"احتلال" شوارع تونس للتصدّي لـ"النهضة"

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الأحد، أن أنصار حزبها ”سيحتلون“ الشوارع في كل جهات البلاد، للمطالبة بحقوق الشعب ورفض ”منظومة الإخوان“ في إشارة إلى حركة النهضة.

وقالت موسي في تجمع شعبي نظمه حزبها بمدينة سيدي يحيى في محافظة سوسة، إن ”الحزب الدستوري الحر سيجوب شوارع البلاد من محافظة بنزرت إلى محافظة تطاوين، وسيرفع الشعارات ويطالب بحقوق الشعب“.

وأضافت موسي مخاطبة أنصار حزبها: ”لن نقبل بمخطط التهدئة الذي يحاول الإخوان الترويج له.. سنحتل شوارع تونس قريبا لوقف التنظيم“.

وتابعت موسي بقولها: ”دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للحوار السياسي مع رئيس الجمهورية، تختزل مخططا لفرض توافق مسموم جديد، على غرار الذي عقدته سابقا مع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، الذي لم تجن منه البلاد غير الخراب“.

وشددت على أن ”تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد، لن تتم من خلال الحوار السياسي“، معتبرة أن ”الحوار مع الإسلام السياسي لا يمكن أن يقدّم سوى حبل نجاة لحركة النهضة، دون تحقيق تطلعات الشعب“.

ورأت موسي، أن ”رئيس البرلمان راشد الغنوشي، يمثّل خطرا على المستوى الداخلي في البرلمان من خلال سوء إدارته“، داعية إلى ”حسم مسألة سحب الثقة منه خلال الأسبوع المقبل“.

واختتمت موسي تصريحاتها قائلة: ”شعار ارحل سيكون حاضرا في كل الشوارع، لإزاحة حركة النهضة من المشهد السياسي والإطاحة برئيس البرلمان راشد الغنوشي“.