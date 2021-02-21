تعرض فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال

أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بتعرض وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، لمحاولة اغتيال في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

وجاء في تغريدة على حساب ”معسكر الصواريخ“، بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: ”محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا في جنزور من قبل سيارة 27 مصفحة“.

وأضاف الحساب: ”قامت (السيارة) بضرب وابل من الرصاص.. أصيب أحد حراس الوزير وتمت مطاردة السيارة والقبض على شخصين منهم وقتل أحدهم“.

وتابع الحساب: ”طبعا هذه جريمة لا يقوم بها إلا شخص غبي جدا، وليس له تجارب في ساحات القتال.. واضحة اللقطة“.