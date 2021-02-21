محللون: حكومة الوحدة الوطنية التونسية ورقة "النهضة" الأخيرة للخروج من مأزقها السياسي

رأى محللون أنّ حركة النهضة تسعى إلى إيجاد توافقات مع الرئيس التونسي قيس سعيّد وبعض أطياف المعارضة، لإنهاء أزمة التعديل الوزاري التي استمرت نحو شهر، وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، معتبرين أنّ هذه الخطوة تشكّل آخر أوراق الحركة الإسلاميّة للخروج من مأزقها السياسي المتفاقم.

وكشف الناطق الرسمي لحركة النهضة، فتحي العيّادي، عن إرسال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رسالة، السبت، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تضمّنت مبادرة سياسية لتجاوز أزمة التعديل الوزاري.

واعتبر الناشط السياسي عبدالمجيد السعيدي أن حركة النهضة تقدّمت بمبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، مع أنّها تعلم أن رئيس الجمهورية متمسك برفض التعديل الوزاري، لكنها طرحت حلا سياسيا لتعبر بذلك عن استعدادها لتقديم تنازلات للخروج من المأزق الذي وضعت فيه نفسها برهانها على هشام المشيشي وتمسّكها به.

ورجّح السعيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن تقود مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب السعيدي، فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد، يقتضي اتفاقات قوّية وثقة متبادلة بين الفاعلين السياسيين، ذلك أن استقالة المشيشي تعيد مبادرة اختيار رئيس حكومة جديد إلى رئيس الجمهورية، وهنا تطلب حركة النهضة اختيار شخصية تقبل بمشاركة الأحزاب في الحكم.

من جهته، أكّد المحلل السياسي رياض حيدوري وجود تيارات سياسية في تونس، من بينها جزء داخل حركة النهضة، بصدد التفكير في حكومة جديدة، مضيفا أنّ أصحاب هذا الرأي يرون أن بلوغ التوتر مستوى قياسيا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يساعد على مواصلة عمل الحكومة الحالية.

واعتبر حيدوري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن تشكيل حكومة وحدة وطنية وارد جدّا، معتبرا أن هذا الخيار يخدم مصلحة رئيس الجمهورية لتجاوز القطيعة مع رئيس الحكومة، كما يخدم أيضا مصلحة حركة النهضة، من خلال تركيز الاهتمام على مسار تشكيل حكومة جديدة، يصرف الأنظار على محاولات سحب الثقة من رئيس البرلمان.

كما استند حيدوري في حكمه إلى تصريحات سابقة أطلقها الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) سامي الطاهري، اعتبر فيها أنّ لا حلّ لأزمة التعديل الوزاري، إلا بتراجع رئيس الحكومة عن تعيين 4 وزراء أو الاستقالة من منصبه.

في المقابل، قلّل المحلل السياسي الصغيّر القيزاني من إمكانية الذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، متوقعا إمكانية الاتفاق على التراجع في جزء من التعديل الوزاري لتجاوز حالة الانسداد السياسي.

ورأى القيزاني في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن نتائج الانتخابات التشريعية السابقة، أفرزت مشهدا سياسيا مشتتا بأقليات حزبية عديدة، تعقّد أي عملية تشكيل لحكومة وحدة وطنية فيما بينها.

وبحسب القيزاني، فإن مجمل العلاقات السياسية يسودها التوتّر، من ذلك العلاقة بين رئيس الدولة وحزب قلب تونس، وكذلك علاقة ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة مع الكتلة الديمقراطية، بما يعني أن الذهاب إلى خيار تشكيل حكومة وطنية سيكون مخاطرة كبيرة في وقت تسعى فيه تونس إلى المحافظة على صورتها المستقرة لدى المؤسسات المالية الدولية.