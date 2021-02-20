رئيس الوزراء الليبي المكلف يبحث تشكيل الحكومة مع كوبيش

أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، أنه بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش وعدد من كبار المسؤولين في البعثة الأممية، تشكيل الحكومة.

ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف مؤخرا، فإن أمام الدبيبة 21 يوما، بدأت في 5 شباط/ فبراير الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب الليبي من أجل منحها الثقة.

وقال الدبيبة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”سررت اليوم بلقاء المبعوث الخاص إلى #ليبيا السيد يان كوبيش وعدد من كبار المسؤولين في البعثة“.

وأضاف الدبيبة: ”تمحور اللقاء حول أهمية المضي قدما في خارطة الطريق وكذلك المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد.. نسعى لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة بما يخدم مصلحة الجميع“.