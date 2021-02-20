محللون: منطق "المهادنة والمجاملة" يصعب مهمة دبيبة في قيادة الحكومة الليبية

أثارت تصريحات رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة تساؤلات عديدة، حول أسلوب عمله حيال الملفات الشائكة والتي أفشلت عدة حكومات ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الليبيين.

ورأى مراقبون أن جولات دبيبة لم تعط أي صورة واضحة، عن طبيعة أهدافها، سواء الزيارات الخارجية أو الداخلية منها.

وبحسب المراقبين فإن دبيبة يتجه للمنطقة التي ستكون سببا قاتلا لحكومته، وهي منطقة المهادنة والمجاملة، لكسب الوقت، مع أنه يدرك تماما أن الوقت الذي لديه سينفد بسرعة بالغة.

وقال المحلل السياسي محمود العمامي لـ ”إرم نيوز“، إن ”دبيبة يحاول تهدئة جميع الأطراف بليبيا، ويحاول أن يجد خطابا، يمر من خلاله بسلام، من أثر صراعات الشخصيات، والتيارات، وحتى المناطق الليبية“.

وأضاف العمامي أن ”دبيبة اختزل غرب ليبيا في مصراتة، وشرقها بزيارة طبرق ولقاء عدد بسيط من الفاعليات بهذه المدن، متناسيا شخصيات أكثر تأثيرا ومناطق أكبر وأقوى إن لم يكسب ودها، فإنه لن يكسب شيئا، سوى إضاعة مزيد من الوقت“.

من جانبه، قال المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم لـ“إرم نيوز“، إن ”ما يمكن استخلاصه من أهداف دبيبة من هذه الزيارات، هو كسب أصوات دولية ومحلية إلى جانبه، فزيارة مصر الهدف منها الإثبات لمؤيدي الجيش، وأغلب سكان برقة أنه استطاع استمالة أكبر دولة تقف ضد مشروع الإخوان، وتساند الجيش في حربه ضد الإرهاب والخارجين على القانون“.

وأضاف بوخشيم أن ”محاولة دبيبة استمرت على المنوال نفسه لمغازلة المسلحين والقيادات المسلحة لجماعات الإسلام السياسي، بعد أن قام بزيارة غير معلنة إلى تركيا، لكنها معروفة لدى هذه التيارات، لكي يكسب ودها في هذه المرحلة“.

ورأى الدبلوماسي الليبي السابق أحمد غرس الله في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”تصريحات دبيبة التي تمحورت حول أنه لا يقبل أي مرشح في حكومته، لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا، هي حائط صد مبكر، ضد أي مرشح أو مرشحين لا يرضون العمل في مقر الحكومة، والذي غالبا سيكون طرابلس“.

وقال غرس الله، إن ”دبيبة اكتفى بزيارة طبرق لساعات، والتقى شخصيات معدودة، ولم يعقد مؤتمرا صحفيا، يوضح فيه رؤية حكومته، خصوصا في كيفية محاولة حل إشكالية المركزية، وإيجاد بدائل للحكم المحلي تغني المناطق النائية، عن انتظار كل شيء من طرابلس، لذلك فلا يمكننا التعويل حتى الآن على ما أبداه دبيبة من عمل، والذي لن يكون مؤثرا في ظل الرؤية غير الواضحة، والوقت الذي أوشك على النفاد“.