الغنوشي يتراجع ويدعو الرئيس التونسي إلى تجميع الفرقاء لحل الأزمة السياسية

دعا رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تجميع الفرقاء السياسيين؛ بهدف تجاوز حالة الانسداد السياسي، فيما يعد تراجعا عن تصريحات سابقة تمسّك فيها الغنوشي بأنه ليس من حق رئيس الدولة رفض التعديل الوزاري.

وبحسب بيان أصدره البرلمان، فقد ”طالب راشد الغنوشي رئيس الجمهورية، باعتباره رمز وحدة الدولة، إلى تجميع الفرقاء لايجاد مجموعة من الحلول وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد“، وفق نص البيان.

واقترح رئيس البرلمان راشد الغنوشي على رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقد لقاء، يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية في أقرب الأجال.

وتأتي دعوة رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي إلى الحوار بعد تصريحات أخيرة اعتبر فيها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليس له الحق في رفض التعديل الوزاري، مؤكدا أن دوره شكلي في النظام البرلماني الذي تعرفه تونس.

كما دعت قيادات من حركة النهضة موالية لرئيس الحركة راشد الغنوشي إلى التسريع في تركيز المحكمة الدستورية في البلاد، لمنع رئيس الجمهورية من تأويل الدستور، والتمهيد لإمكانية عزله.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن أزمة التعديل الوزاري لا يمكن حلّها خارج النص الدستوري، معتبرا أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة شابته إخلالات دستورية، تلخصت في تعيين وزراء ملاحقين بشبهات فساد، وعدم تعيين نساء في الخطط الوزارية، وعدم المرور باجتماع مجلس وزراء في تغييرات جوهرية مست تركيبة الحكومة.

ونقل رئيس كتلة حزب تحيا تونس في البرلمان، مصطفى بن أحمد، عن رئيس الجمهورية، في الاجتماع الأخير الذي جمعه بممثلين عن الأحزاب السياسية، تأكيده أنّ حل أزمة التعديل الوزاري يفرض تراجع المشيشي عن تعيين 4 وزراء ملاحقين بالفساد، أو استقالته من منصبه.

يشار إلى أن البرلمان التونسي صادق في 26 يناير/ كانون الثاني على تعديل وزاري شمل 11 وزارة في الحكومة، غير أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية؛ بسبب الاحترازات لديه من التعديل الوزاري.