الدبيبة: لن أقبل بأي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في كل ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، أنه لن يقبل بأي مرشح في حكومته لا يمكن العمل في جميع أنحاء الدولة.
وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار عقيلة صالح، أعضاء مجلس النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة“.
حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار #عقيلة_صالح والسادة أعضاء #مجلس_النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة و عملية تشكيل الحكومة.
سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء #ليبيا.
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 19, 2021
وأضاف :“سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا“.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، زار الشرق الليبي، والتقى مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.