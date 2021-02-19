المبعوث الأممي إلى ليبيا يجري مباحثات مع حفتر في بنغازي

وصل المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الجمعة، إلى بنغازي، حيث أجرى مباحثات مع المشير خليفة حفتر، وأعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة.

وبحسب بيان للبعثة الأممية، اتفق كوبيش وحفتر على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول ديسمبر 2021 وتسهيل إجرائها.

وأشار البيان إلى أن مباحثات الطرفين ركزت على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، كما تمت مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي خلال اللقاء بجهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بلجنة ”5 + 5“ في تسهيل الحوار الليبي.

وقال مخاطبا أعضاء اللجنة: ”عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دورًا حاسمًا في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة ”.

وجدد المبعوث الخاص التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، واحترام إرادة الليبيين.