مباحثات ليبية أممية للإسراع في تنفيذ خارطة الطريق

بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، مع المبعوث الأممي الخاص يان كوبيش، سبل الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها في طرابلس، الخميس، وحضره الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، ومساعدة الأمين العام منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، وعضو المجلس الرئاسي المكلف عبدالله اللافي.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، بحث اللقاء ”سبل الدعم التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها للإسراع بتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك عقد جلسة رسمية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة“.

وأشار كوبيش إلى ”التزام المنفي بخارطة الطريق، بما في ذلك إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021“.

وأعرب عن ”استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم الفني المطلوب إلى المجلس الرئاسي المكلف في المرحلة القادمة، وخاصة في دعم جهود المصالحة والعدالة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة“.

كما التقى كوبيش وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، وكبار المسؤولين في الوزارة.

وبحث اللقاء ”سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم الأمم المتحدة لجهود إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج“.

وفي لقاء آخر، بحث كوبيش مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقبلة في ديسمبر 2021.

وقال كوبيش، إن ”الأمم المتحدة والشركاء الدوليين يؤيدون بشكل كامل إجراء الانتخابات التي تتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي“، مؤكدا ”استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني اللازم للمفوضية لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية“.

كما اجتمع كوبيش الخميس مع مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب في طرابلس لتبادل وجهات النظر حول سبل المضي قدماً، لاسيما في ما يتعلق بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

ويواصل المبعوث الخاص يان كوبيش لقاءاته مع الجهات الليبية الفاعلة الجمعة.