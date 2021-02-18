الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، حلّ البرلمان، داعيا إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

كما قرر تبون، في خطاب إلى الجزائريين، إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة يشمل القطاعات المقصرة.