أخبار

الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان وا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، حلّ البرلمان، داعيا إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. كما قرر تبون، في خطاب إلى الجزائريين، إجراء تعديل حكومي

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، حلّ البرلمان، داعيا إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

كما قرر تبون، في خطاب إلى الجزائريين، إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة يشمل القطاعات المقصرة.

 

 

 

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان وا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

دعوات في تونس لعرض الدستور على استفتاء شعبي

+A -A
المصدر: تونس-إرم نيوز

تشهد تونس دعوات متصاعدة إلى استفتاء الشعب على تعديل الدستور، وذلك على خلفية أزمة التعديل الوزاري الأخيرة وصراع الصلاحيات المحتدم بين الرئاسات الثلاث: (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، فضلا عن الأزمات السياسية المتواصلة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play