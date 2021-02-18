الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، حلّ البرلمان، داعيا إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
كما قرر تبون، في خطاب إلى الجزائريين، إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة يشمل القطاعات المقصرة.
أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، حلّ البرلمان، داعيا إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
كما قرر تبون، في خطاب إلى الجزائريين، إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة يشمل القطاعات المقصرة.
تشهد تونس دعوات متصاعدة إلى استفتاء الشعب على تعديل الدستور، وذلك على خلفية أزمة التعديل الوزاري الأخيرة وصراع الصلاحيات المحتدم بين الرئاسات الثلاث: (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، فضلا عن الأزمات السياسية المتواصلة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.