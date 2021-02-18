موظفو الخطوط التونسية يحتجون مطالبين برحيل شركة تركية (صور وفيديو)

نفّذ موظّفو شركة الخطوط التونسية، اليوم الخميس، وقفات احتجاجية في العاصمة تونس، ومحافظة المنستير الساحليّة، للمطالبة برحيل شركة تركية قامت بتنفيذ حكم بوقف التصرّف في الحسابات البنكيّة للشركة.

وتجمّع العشرات من موظفي وعمال شركة الخطوط التونسية، في بهو مطار الحبيب بورقيبة بمحافظة المنستير؛ للمطالبة برحيل الشركة التركية “تاف“ والتي تستغل عددا من المطارات التونسية، وذلك بعد تنفيذها لحكم وقف تصرّف الشركة التونسية في حساباتها البنكيّة.

وهتف المحتجون بشعارات من بينها “ تونيسار حرّة حرّة و البيوع على برا“ (شركة الخطوط التونسية ستبقى حرّة، والخائن سيرحل)، و ردّدوا طويلا النشيد الرسمي التونسي، معلنين مساندة الشركة التونسية.

ويأتي الاحتجاج بعد أن استصدرت الشركة التركية من القضاء التونسي، مساء أمس الأربعاء، حكما بوقف كامل حسابات شركة الخطوط التونسية، قصد استخلاص ديون مستحقة للشركة التركية ”تاف“ تقدّر قيمتها بحوالي 10 ملايين دولار.

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وكانت شركة “تاف“ التركية التي تدير العديد من المطارات في العالم، قد فازت في 2007 بمناقصة بناء مطار النفيضة في محافظة سوسة الساحلية، وتم تعديل اتفاق المناقصة في السنوات اللاحقة، حسب معلومات كشفها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) في وقت سابق.

ونفّذ أعوان شركة الخطوط التونسية، في العاصمة وقفة احتجاجية رفعوا فيها شعار “ لا قطرية ولا تركية التونيسار (الخطوط التونسيّة) وطنية“.

وطالب المحتجون بمراجعة الاتفاقيات مع تركيا، والتي وصفوها بالاستعمارية، معتبرين أنّها تهدف إلى إحكام السيطرة على المنشآت الوطنية التونسية، كما طالبوا برحيل المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية ألفة الحامدي.

وأكّد أحد المحتجين، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الشركة التركية المستغلة لمطار النفيضة لها ديون ثقيلة لدى ديوان الطيران المدني التونسي، غير أن تونس لم تتخذ أي إجراء، وهو ما يعزز فرضية وجود تواطؤ لبيع الشركة التونسية للأتراك، وفق قوله.