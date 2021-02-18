الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في هجوم أدى لمقتل طفل في سبها الليبية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الأربعاء، مقتل طفل وجرح 29 شخصاً في قصف بقذائف الهاون قالت إنه وقع الثلاثاء في جنوب البلاد بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.

وجاء في تعليق للبعثة في صحفتها على فيسبوك: ”تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة ما يبدو أنه هجوم بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها يوم أمس (الثلاثاء) خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة“.

وأوضحت البعثة أن الهجوم ”أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصاً آخر، بينهم طفلان“.

وتابعت: ”تدعو البعثة السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع في هذا الهجوم الشنيع على المدنيين، وتدعو إلى إحالة الجناة إلى المحاكمة“.

وأثمرت محادثات ليبية جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة انتخاب عبد الحميد محمد دبيبة رئيساً للوزراء لفترة انتقالية، ومحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وذلك تمهيداً للانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر.

والثلاثاء قام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بأول زيارة إلى ليبيا منذ تعيينه والتقى مسؤولين ليبيين.