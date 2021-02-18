إخراج القوى الأجنبية أبرز تحديات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا‎ (فيديو إرم)

تواجه السلطة الليبية الجديدة تحديات واستحقاقات قوية أبرزها إخراج القوى الأجنبية، التي ساهمت في تعميق الاقتتال الداخلي، وتوحيد مؤسسات الدولة المنهكة من الصراع الداخلي.

ويصاحب انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي بنائبين، ورئيس حكومة جديدة آمال لدى الليبيين في بناء الدولة من جديد، وتصحيح أخطاء الماضي القريب، خاصة إخراج القوى الأجنبية، وخاصة المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لترجيح كفة حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة على حساب الجيش الليبي، خلال معركة طرابلس.

ويحمل مراقبون للشأن الليبي المجتمع الدولي مسؤولية إخراج تلك القوات، كونه سمح بإدخالهم من الأساس، وبذلك تقدم المساعدة اللازمة للسلطة التنفيذية الجديدة، التي اتفق الليبيون على اختيارها.

ويعتبر المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي أشرف الثلثي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن المجلس الرئاسي الليبي سينجح في لم الشمل وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه على القيادة الليبية الجديدة المطالبة بسحب كل القوى الأجنبية.

وشدد الثلثي على دور جميع أطراف المجتمع الدولي في دعم السلطة الجديدة، ومباركة المسار السياسي الحالي، بالانسحاب خطوتين إلى الخلف لإفساح المجال لاستقرار ليبيا.

ويرى الكاتب السياسي عزالدين عقيل بدوره، أن المجتمع الدولي مطالب أخلاقيا وقانونيا، بتمكين السلطة الليبية الجديدة من المساعدة الجدية، لتتمكن من حسم ملف القوى الأجنبية.

وأردف عقيل بأن نجاح السلطة الجديدة في تحدي إخراج المرتزقة وإنهاء الميليشيات يترتب على مدى جدية المجتمع الدولي عمليا في حماية الحكومة من السلاح المنفلت، والجماعات الميليشيوية، وإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسات.

ونوه عز الدين عقيل إلى أنه مع بقاء الجماعات المسلحة، فلن تكون هناك مصالحة وطنية، ولا عودة للنازحين، ولا توحيد المسلحين، معتبرا أن كل ذلك مرهون بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة.

وقلل عقيل في هذا الصدد من أهمية دور تركيا، قائلا إن الأخيرة ملتزمة بأوامر غربية وأوروبية، وإن جاءها الأمر بسحب قواتها من ليبيا، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون لها دور في ذلك.

وحول دور المجتمع الدولي في إخراج القوى الأجنبية يرى الباحث السياسي أيمن بوغانمي، لـ“إرم نيوز“، أن من بين القوى الدولية مَن لديه مصلحة في الدفع نحو حل الأزمة، ومَن قد يدعو إلى تأزيمها.

لكنه رأى أن لا مناص من التعويل على دور المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة الخروج من مبدأ المغالبة بالشارع والسلاح لدى الفرقاء الليبيين، إلى منطق المنافسة السياسية التعددية، التي ستكون صعبة، لكنها الأمل الوحيد.

ويضيف بوغانمي أن ليبيا دفعت ما يكفي من الضحايا والانهيار والتردي الاقتصادي، وحانت العودة إلى القعل، معتبرا احتمال نجاح السلطة الليبية الجديدة جديا لكن التحدي صعب.