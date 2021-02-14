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مصادر ليبية تنفي نبأ وفاة صفية فركا...
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مصادر ليبية تنفي نبأ وفاة صفية فركاش زوجة معمر القذافي

نفت مصادر مقربة من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد، صحة الأنباء التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاة عقيلته صفية فركاش.

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المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

نفت مصادر مقربة من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد، صحة الأنباء التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاة عقيلته صفية فركاش.

ونقل موقع ”بوابة أفريقيا الإخبارية“ عن المصادر قولها إن هذه الأخبار ”عارية تمامًا عن الصحة“، داعية إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وتداولها.

وكانت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت أخبارًا عاجلة تفيد بوفاة صفية فركاش، عقب دخولها للعناية المركزة.

يشار إلى أن صفية فركاش من مواليد عام 1952 بمدينة البيضاء، وتتحدر من قبيلة البراعصة، وكانت تعمل ممرضة حين تعرف إليها القذافي بالمستشفى عندما أصيب بوعكة صحية عام 1970، ثم تزوجها العام نفسه.

وتقيم زوجة القذافي في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014.

ورفعت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حظر السفر الذي كان مفروضًا على فركاش في 2018.

ووافق مجلس بلدي مدينة البيضاء ومجلس حكماء المدينة عام 2016، على عودة أرملة العقيد الراحل إلى مسقط رأسها مدينة البيضاء، لكنها لم تعد.

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مصادر ليبية تنفي نبأ وفاة صفية فركا...
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ليبيا.. المنفي يستقبل وفدا يضم عددا من أعيان قبائل برقة

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المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد بشير المنفي، أن المنفي استقبل في مقر إقامته بمدينة طبرق، عددا من مشايخ وأعيان بعض قبائل إقليم برقة.

ووفق بيان للمكتب فإن المنفي استقبل السبت بمدينة طبرق (مقر سكن عائلته) وفدا لقبائل العبيدات والعواقير والمغاربة والعريبات والقبايل، وهي من أهم قبائل برقة وتنتشر من مدينة طبرق شرقا حتى مدينة اجدابيا غربا على امتداد أكثر من 600 كم.

وقال البيان إن وفد القبائل هنأ المنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي، مؤكدين على دعمهم الكامل للمجلس الجديد.

وأضاف البيان أن المنفي أعرب عن ترحيبه وشكره للحاضرين على جهودهم المبذولة باستمرار من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي الليبي، مشيدا بدور قبائل برقة في الحفاظ على السلم الاجتماعي وسلامة وأمن الوطن.

يذكر أن المنفي وصل صباح الجمعة إلى مدينة طبرق، وسيظل بها لعدة أيام قبل أن يقوم بزيارة عمل إلى جمهورية مصر، خلال الأيام القادمة.

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