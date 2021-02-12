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البرلمان المغربي يستعد للرد على "مب...
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البرلمان المغربي يستعد للرد على "مبادرة" الجزائر بشأن الصحراء الغربية

قرر البرلمان المغربي الرد على نظيره الجزائري؛ وذلك على خلفية مراسلته للرئيس الأمريكي جو بايدن، لمحاولة استمالته لسحب الاعتراف الأمريكي بـ"مغربية الصحراء". وقال

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المصدر: الرباط – إرم نيوز

قرر البرلمان المغربي الرد على نظيره الجزائري؛ وذلك على خلفية مراسلته للرئيس الأمريكي جو بايدن، لمحاولة استمالته لسحب الاعتراف الأمريكي بـ“مغربية الصحراء“.

وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) في ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، إن الكتل النيابية قررت إرسال مذكرة جوابية إلى البرلمان الجزائري والكونغرس الأمريكي بشأن مراسلة الإدارة الأمريكية الجديدة حول قضية الاعتراف بـ“مغربية الصحراء“.

وعبّر المالكي عن استغرابه من مبادرة البرلمان الجزائري، معتبرًا أن ”هناك سوء تقدير في هذه الخطوة، ما يؤكد وجود نوع من الارتباك والنرفزة لدى الجيران“، كما مضى قائلًا: ”البرلمانات في العالم لا تخاطب رؤساء الدول بل تخاطب برلمانا آخر“.

وشدد البرلماني المغربي على أن مجلسه بصدد التحضير لمذكرة جوابية للرد على هذه المبادرة ”الغريبة“، ثم زاد مخاطبا الجارة الشرقية: ”نعلم أن الجزائر وراء الجمود والشرود ونكران التاريخ والذاكرة المشتركة“، لافتا أن ”التاريخ لا يرحم وسينصف المغرب“.

وانتقد المالكي، بشدة، الجزائر، محملا إياها مسؤولية استمرار نزاع الصحراء، داعيا إياها إلى الرجوع إلى الصواب والتوقف عن هدر الزمن المغاربي.

وذكر أنه ”منذ 40 سنة والجزائر تستمر في هدر البناء المغاربي الذي تعطل رغم كل النداءات والمبادرات التي تمت من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس“.

وكانت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي ومجلس الأمة بالجزائر دعت قبل أيام، الرئيس جو بايدن إلى مراجعة قرار سلفه دونالد ترامب حول الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن إعلان ترامب ”خرق للمواقف الأمريكية حول هذه القضية المصنفة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار“.

وتعترف الجزائر بما يسمى بـ“الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“ التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد في الصحراء، في حين تقترح الرباط منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت سيادتها.

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البرلمان المغربي يستعد للرد على "مب...
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صحيفة: القضاء التونسي حقق مع الغنوشي حول صفقة أسلحة روسية "غامضة"

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المصدر: تونس- إرم نيوز

كشفت صحيفة ”الأنوار“ المحلية التونسية، في عددها الصادر، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول ملف اغتيال المعارض اليساري الراحل شكري بلعيد، وكشفت أنّ القضاء التونسي حقّق مؤخرا مع رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنّوشي، حول صفقة أسلحة غامضة من روسيا.

وبحسب الصحيفة، فإن القيادي مصطفى خذر، المعروف بكونه زعيم الجهاز السري لحركة النهضة، أبرم صفقة للحصول على أسلحة من روسيا في العام 2012، وذلك بالتعاون مع شركة تونسية.

ونقلت الصحيفة عن عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، المحامية إيمان قزارة، تأكيدها أنه تم التحقيق مع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، منوهة إلى أنّ التحقيق كان لمزيد من البحث حول صفقة الأسلحة الروسية.

وقالت المحامية إيمان قزازة، إن الأسلحة التي طلبها مصطفى خذر، كانت موجهة لأعمال وصفتها بـ ”الغامضة“، ومن المرجح أن تكون لتنفيذ ما قالت إنّها ”أعمال إرهابية“.

وأضافت الصحيفة أن شركة تونسية تتعامل مع الجيش، تدخلت في صفقة حصول الجهاز السري لحركة النهضة على أسلحة روسية، تم حجزها من قبل المصالح القضائية.

وبحسب الصحيفة، فإن الوكيل السابق للجمهورية في محكمة تونس، بشير العكرمي، مارس ضغوطا على القضاة والمحققين لإتلاف ملفات الإدانة، وأنه تم إتلاف عدد منها يتعلّق بالقضية، من قبل عناصر في حركة النهضة.

وأضافت الصحيفة، أن تنظيم الإخوان في مصر، أرسل إلى تونس في العام 2012، ”جهاديين“ من حركة حماس، للإشراف على دورات تدريبية لصالح حركة النهضة، حول بناء الجهاز السري، و تقنيات التنصت والرصد.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن السياسي اليساري الراحل شكري بلعيد، وجهت اتهامات إلى حركة النهضة بالضلوع في الاغتيالات السياسية التي جرت في العام 2013، و تتهمها أيضا بتكوين جهاز سرّي لتنفيذ اغتيالات سياسيّة.

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