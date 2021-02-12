رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يكشف عن أولويات المرحلة المقبلة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي الجمعة أن ثلاثة ملفات رئيسية سيعمل على تحقيقها خلال فترة توليه منصبه في الأشهر المقبلة.

وقال المنفي خلال زيارة إلى طبرق شرق البلاد إن أمامه ثلاث أولويات أولها توحيد مؤسسة الجيش ودعم لجنة 5+5، والثانية دعم الاقتصاد والأمن لكي يتمكن المواطن من الذهاب إلى الانتخابات؛ لأنه من دون استقرار لا يمكن إجراء انتخابات، موضحا أن من سيشرف على توفير الأمن هو الجيش ووزارة الداخلية.

وأضاف أن الأولوية الثالثة ”هي المصالحة الوطنية قبل الوصول إلى موعد الانتخابات، في كانون الأول/ديسمبر المقبل“.

وكان المنفي قد بدأ سلسلة زيارات وتنقلات بين المدن الليبية في مسعى لإظهار نية السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد توحيد مؤسسات الدولة وتوحيد السلطة.

من جانبه أكد رئيس الحكومة الذي تم اختياره في مؤتمر جنيف للحوار عبد الحميد الدبيبة أنه سيزور مدينة بنغازي كبرى مدن الشرق الليبي، وأنه يسعى إلى توحيد السلطة الليبية والأراضي الليبية وإنهاء حالة الانقسام.

واختير المنفي والدبيبة يوم الجمعة الماضي في اختتام جلسات الحوار الليبي التي احتضنتها جنيف، وسيكون أمام الدبيبة أسبوعان إضافيان لتشكيل حكومته.